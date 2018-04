Die Telekom folgt nicht dem Beispiel der Deutschen Post oder Facebook, die Millionen-Kundendaten zu Geld machten. "Bei uns wird es eine Daten-Monetarisierung so nicht geben", versichert Ferri Abolhassan im Interview mit Oberpfalz-Medien. Für den Geschäftsführer Service-Telekom-Deutschland besitzt das Vertrauen der Kunden oberste Priorität.

Weiden/Amberg. Allein die Auswertung der Bewegungsdaten durch die Funkzellen von Millionen Mobilfunknutzern wäre wahrscheinlich ein Riesengeschäft. "Da sind wir höchst hygienisch", betont der Telekom-Manager. Alle Daten würden - den gesetzlichen Fristen entsprechend - wieder gelöscht. Im Interview verspricht Ferri Abolhassan beim Datenschutz "alle Vorsorge, die es gibt."Ferri Abolhassan (lacht): Zum besten Service wollen wir hin, und die Beschwerden möglichst auf nahezu Null bringen. Die Deutsche Telekom verzeichnet rund 100 Millionen Kunden-Kontakte im Jahr. 2017 reduzierte sich die Zahl der Beschwerden um 20 Prozent, 2018 wollen wir einen Rückgang in ähnlicher Größenordnung erreichen. Die Wartezeit bei Anrufen in unseren Callcentern verkürzte sich deutlich.Die Zahl der nicht eingehaltenen, geplatzten Termine sank von zehn Prozent auf nur rund ein Prozent. Wer streben in den nächsten zwei Jahren an, dass der Techniker dann kommt, wenn ihn der Kunde erwartet: In diesem Jahr vormittags oder nachmittags, 2019 ist ein noch engeres Zeitfenster geplant. Schauen Sie, bei der Telekom gibt es täglich 18 000 Techniker-Einsätze beim Kunden.Unsere Ziele: Der Kunde soll nicht lange warten müssen; von derselben Person im Callcenter soll es bereits im ersten Schritt eine konkrete Lösung geben - freundlich und verlässlich. Unser Rückruf-Service hat sich bewährt. Wir verstehen uns als eine lernende Organisation.45 Prozent betreffen die Telefon-Rechnungen, die bereits zu 80 Prozent online erfolgen. Wir haben die Formate der Rechnungen extrem in Optik und Struktur verändert, damit der Kunde sie schnell und einfach erfassen kann. 36 Prozent der Anliegen gelten dem Wunsch nach Dienstleistungen, also etwas kaufen zu wollen; 20 Prozent betreffen Störungen und wirkliche Beschwerden. Die Telekom erledigte 2017 etwa 9 Millionen Entstörungen. Enorm belastend sind für uns die orkanartigen Stürme und schweren Unwetter auch im Sommer: Da laufen die Keller mit den Verteilstationen voll und Überland-Leitungen reißen. Hier wird oft die Telekom zu Unrecht kritisiert, denn wir dürfen erst nach Freigabe durch die Forstämter in die Wälder hinein. Wir versuchen, die für den Kunden ärgerliche Wartezeit mit provisorischen Lösungen zu überbrücken und wir arbeiten selbstverständlich an einer Technologie, die unempfindlicher gegen Nässe ist.Den Unterschied macht immer noch der Mensch - das gilt auch bei uns im Service. Natürlich testen wir Sprach-Roboter auf Gebieten, wo die Akzeptanz unserer Kunden gegeben ist, etwa im Mailverkehr und bei Chats. Außerdem planen wir, gegen Ende des Jahres Voice-Biometrie, also die Identifikation des Kunden mittels seiner Stimme, in den Lines einzusetzen. Das erspart den Kunden und uns den langwierigen Abgleich der Kundennummer. Die Identifikation mit dem Stimm-Abdruck gehört übrigens mit zu den sichersten biometrischen VerfahrenWir konnten die Zahl der Gesprächs-Abbrüche an den Hauptverkehrstrassen deutlich verringern. Entlang der Autobahnen haben wir nochmals Zusatzantennen errichtet und damit das Problem der Gesprächs-Abbrüche erheblich verbessert. Die Telekom schnitt ja auch wiederholt im jüngsten Mobilfunktest am besten ab, aber wir können ein extrem zersiedeltes Flächenland wie Deutschland nicht prophylaktisch mit Mobilfunk ausbauen. Die Telekom ist schließlich kein öffentlicher Verein oder eine Behörde, sondern ein Unternehmen, das einer gewissen Wirtschaftlichkeit untergeordnet ist. Im Einzelfall sind wir flexibel.Jeden Morgen laufe ich eineinhalb Stunden, etwa 70 bis 80 Kilometer pro Woche, um einfach fit zu bleiben und Gewicht abzutrainieren (lacht). Anfang nächsten Jahres nehme ich mir den Saarland-Marathon vor. Vielleicht schaffe ich es, in meiner Altersklasse - dann mit 55 Jahren - wieder Saarland-Meister zu werden.