Gemeinsam durchstarten: Schüler der Bauberufsschule Pilsen lernen auch in diesem Jahr mit Oberpfälzer Auszubildenden in den Ausbildungsberufen Maurer und Fliesenleger.

Im Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer mauern sie gemeinsam Gewölbebögen oder erledigen Fliesenarbeiten. Ausbildungsmeister Tobias Lindner zeigt sich mit der Leistung aller seiner derzeitigen Schüler sehr zufrieden. "Die tschechischen Jugendlichen können leistungsmäßig mit ihren deutschen Kollegen sehr gut mithalten."Das Mauern von Gewölben stellt hohe Anforderungen. Erst im dritten Ausbildungsjahr steht diese Aufgabe im Lehrplan, berichtet Tobias Knauer, Leiter des Berufsbildungszentrums. Um sich von den Leistungen seiner Schüler in Weiden zu überzeugen war auch der Direktor der Bauberufsschule Pilsen, Miroslav Steffek, nach Weiden gekommen.Über das Lob des Ausbildungsmeisters freut sich Steffek vor allem deshalb, weil es in Tschechien nicht die deutsche Form der dualen Ausbildung gibt. Seine Berufsschüler würden ihre Kenntnisse sowohl in der Schule selbst, als auch auf Baustellen, auf denen die Berufsschule Bauaufträge erledigt, erwerben. Organisationen wie die deutschen Handwerkskammern kennt das Ausbildungswesen in Tschechien nicht. Gemeinsame Ausbildungstage zwischen Schülern der Bauberufsschule Pilsen und deutschen Auszubildenden gibt es auch für Maler in Grafenwöhr sowie in Amberg. Mitorganisator der gemeinsamen Ausbildungswoche ist der ehemalige Kreishandwerksmeister Karl Arnold.