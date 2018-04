In der Region hat sich der "Wind" gedreht: Statt bleierner Arbeitslosigkeit herrscht Vollbeschäftigung - mit einem eklatanten Mangel an Fachkräften. Die Unternehmer müssen beim Werben um neue Mitarbeiter findig sein.

Große Unruhe am Markt

Attraktives Arbeitsumfeld

Weiden/Amberg. Der Gartenbauer winkt sofort ab: Neue Projekte kommen erst wieder ab dem Frühjahr 2019 in Frage. Der Maler will die Arbeiten nur in "Regie" (Bezahlung nach Stunden) ausführen. Das "schwarze Brett" in nicht wenigen Betrieben wendet sich in Signalfarben an die Belegschaft: Wenn Mitarbeiter neue Mitarbeiter werben, werden "Kopfprämien" fällig, nach Informationen unserer Zeitung von 500 Euro bis zu einem vollen Monatsgehalt. "Fast jede Woche ruft eine andere Praxis an - oder steht vor meiner Haustür, um mich abzuwerben", erzählt eine Physiotherapeutin. Und der Inhaber einer bekannten Tiefbaufirma aus dem Kreis Neustadt/WN ist mächtig sauer auf die Industrie: Ausgerechnet auf einem (teueren) Fortbildungskurs der Kammer macht ihm ein Großunternehmen den besten Mitarbeiter abspenstig.Am Arbeitsmarkt in der Region herrscht Ausnahmezustand. "Dramatische Ausmaße" erkennt Professor Frank Schäfer, Prodekan im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen an der OTH Amberg-Weiden. Bei Johann Schmalzl, Geschäftsführer des IHK-Gremiums Amberg, ist der Fachkräfte-Mangel "auf breiter Front allgegenwärtig", besonders - neben Handwerk und Gastgewerbe - in Elektrotechnik- und Metall-Berufen: Hier herrsche Not vom Engineering bis zu den Fertigungskapazitäten. Unternehmer berichten Oberpfalz-Medien vertraulich, wie offensiv und teilweise "unverschämt" in der Maschinenbaubranche gegenseitig gute Mitarbeiter abgeworben werden. Bedeutende Investitionen liegen "auf Halde", weil sie niemand mehr ausführt.Es gilt als offenes Geheimnis, dass viele Unternehmer den Berg an Aufträgen "selektieren": die gewinnbringendsten annehmen oder die Stammkunden bevorzugen. Die Not an Fachkräften ist gerade in der IT-Branche "sehr präsent", bestätigt Artur Braun, Inhaber des BIZ-Systemhauses und Präsident des Wirtschaftsclubs Nordoberpfalz. "Die Gehälter ziehen ständig an und liegen weit über dem Tarif." Es gebe große Unruhe am Markt. Dem Vernehmen nach kommt ein Fachinformatiker nach dem dritten Berufsjahr auf bis zu 60 000 Euro Jahresgehalt. Braun selber trifft mit allen seinen IT-Spezialisten Quartals-Zielvereinbarungen, die bis zu einem Viertel des Einkommens ausmachen. Zusätzlich."Der Tarif allein reicht nicht mehr aus, aber Geld ist nicht alles", betont Bernd Fürbringer, Geschäftsführer der Baufirma Franz Kassecker in Waldsassen, die Bedeutung von Wertschätzung. Bei den "Benefits" für die 450 Mitarbeiter hält er sich bedeckt, "um der Konkurrenz keine Tipps zu geben". Er kann damit jedenfalls die Ausbildungsplätze zu "95 Prozent" besetzen und die Belegschaft treu an die Firma binden. Die stark geschrumpften Kapazitäten in der Baubranche verschärften die Lage. Kassecker betreibt Tiefbau (Infrastruktur), Hoch-/Hallenbau sowie Stahl/Metallbau: "Es brennt überall, jede dieser Sparten ist am Limit." Die Baufirma Josef Reger in Vohenstrauß würde sich bei derzeit 120 Beschäftigten über weitere 10 Neueinstellungen freuen. "Es können nicht alle Aufträge angenommen werden, und die Kunden müssen mit Wartezeiten rechnen", sagt Michaela Reger, die auf viele außertarifliche Anreize für die Mitarbeiter verweist.Baumann Automation in Amberg setzt auf die eigene Ausbildung (mehrfach dafür ausgezeichnet), einen hochmodernen Maschinenpark sowie eine "attraktive Arbeitsumgebung" mit vielen Extras für die Mitarbeiter. Übrigens sind zwei Azubis Flüchtlinge, einer kommt aus Spanien. "Insgesamt ist die Mitarbeiterzahl sehr gut auf unsere Kapazitäten abgestimmt", unterstreicht Geschäftsführer Karl Ebnet.Bisher kurzfristig benötigte Arbeitskräfte (in Leiharbeit) wurden zugunsten von Dauerarbeitskräften "zurückgefahren", berichtet Erich Oetzel, Geschäftsführer bei Gebrüder Dorfner in Hirschau. Man müsse zwar "deutlich mehr Aufwand" beim Arbeitskräfte-Marketing betreiben: "Die Bindung der Mitarbeiter zum Unternehmen beruht auf einem gegenseitig fairen und partnerschaftlichen Verhalten - in guten wie in schlechten Zeiten."Auch Berufe mit einstiger Anziehungskraft sind betroffen: "Früher gab es stapelweise Bewerbungen, heute sind wir froh, überhaupt welche zu erhalten", beschreibt der Vohenstraußer Stadtpfarrer Alexander Hösl sein zähes Bemühen um neue Erzieherinnen für den Kindergarten. Bei der seit Weihnachten ausgeschriebenen freien Stelle sei die Resonanz "dürftig" ausgefallen.Frustrierend klingen die Erfahrungen von Hannes Fischer, Mitinhaber einer Praxis für Physiotherapie. Ein ganzes Jahr lang suchte er vergebens eine Therapeutin in Deutschland. Erst über Bemühungen auf dem Arbeitsmarkt in Tschechien gewann er eine im Landkreis Schwandorf lebende Polin als neue Mitarbeiterin. "2200 Euro brutto im Monat stehen in keinem Verhältnis zu den fünfstelligen Kosten für die dreijährige Ausbildung, die eine Physiotherapeutin aus eigener Tasche bezahlen muss", nennt Fischer das Problem.