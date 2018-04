Wohin mit dem strahlenden Müll? So überschreibt die Bürgerinitiative gegen atomare Anlagen ihre Informationsveranstaltung im Hotel "Zur Post". Sprecherin Hilde Lindner-Hausner will damit alle Interessierten und die örtlichen Umweltgruppen erreichen.

Damit folgte die BI dem Aufruf der Anti-Atomorganisation "Ausgestrahlt", in den betroffenen Regionen auf den Plan zu treten. Die Region Oberpfälzer Wald sei mit ihren Granitvorkommen mittendrin, erklärte Hilde Lindner-Hausner, die vorab mit einer Präsentation für die grundlegende Information sorgte. Dabei zeigte sie Mängel im Standortauswahlgesetz auf und kritisierte die Verabschiedung des Gesetzes, die unter Zeitnot erfolgt sei. Man habe sich viel zu wenig Zeit gelassen, alles gründlich durchzudenken. "Alternativen zur Tiefen-Endlagerung wurden ausgeschlossen, die Beteiligung der Öffentlichkeit ist nicht ausreichend."Man fordere deshalb einen Neustart der Betrachtungsweise. In Nordbayern gebe es Granitvorkommen im Bayerischen Wald, im Oberpfälzer Wald und im Fichtelgebirge. Granit sei eines der drei Wirtsgesteine, das nach dem Endlager-Standortauswahlgesetz für die Endlagerung hoch radioaktiven Mülls infrage komme. "Dass der Oberpfälzer Wald Granitvorkommen hat, ist kein Geheimnis." Geologen würden aber bestätigen, dass Granit für die Endlagerung nicht geeignet sei. "Er ist sehr klüftig, also durchlässig", erklärte Hilde Lindner-Hausner. Die Entscheidung über den Standort des Endlagers müsse nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten erfolgen. "Es wird wohl wieder eine politische Entscheidung werden, davon ist auszugehen."Finnland und Schweden seien beim Endlagerungsprozess schon weiter als Deutschland. "Sie wählten eine Lagerung in Granit. Dazu braucht es aber weitere Vorrichtungen. Sie wählten die Verkapselung in Kupfer und den Einschluss in Bentonit." Das habe schwedische Umweltschützer auf den Plan gerufen: Diese zweifelten die Korrosionsbeständigkeit der Kupferkapseln für einen Zeitraum von 100 000 Jahren an. Mit dem Ergebnis, dass der schwedische Gerichtshof der Regierung empfohlen habe, die Lizenz zum Bau zu verweigern. Bei der nachfolgenden Diskussion war man sich einig, dass diese Erkenntnisse auch in Deutschland nicht ignoriert werden dürfe.Mit einer Unterschriftenaktion fordere die BI, dass Granit aus der Endlagersuche herausgenommen werden müsse. "Um dies zu erreichen, wollen wir uns mit allen Granitstandorten verbünden", so die Sprecherin.