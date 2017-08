Alle Beteiligten sind sich einig: Ein Verkehrschaos ist vorprogrammiert. Ab Anfang September ist die Bundesstraße 22 zwischen Weiden und Altenstadt dicht.

Weiden/Altenstadt. Das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach hat die 650 000 Euro teure Sanierung der B 22 an die Firma Markgraf in Bayreuth vergeben. Das Vorhaben wird in zwei Abschnitten realisiert.Bereits am 28. August fällt der Startschuss in Altenstadt/WN. Komplett erneuert wird der Kreisverkehr bei der Autobahn . Die Fahrbahndecke ist in schlechtem Zustand, ist schon richtig wellig. "Sie verschiebt sich regelrecht", erklärt Baudirektor Gerhard Kederer. Zugleich wird die ohnehin gesperrte Auffahrtsrampe zur A 93 saniert. Diese Kosten bezahlt die Autobahndirektion.Der Kreisverkehr selbst wird nicht befahrbar sein. Allerdings legen die Bauarbeiter einen Bypass, eine geschotterte Ausweichstraße für die Fahrzeuge in Richtung Erbendorf. Für die Maßnahme am Kreisverkehr ist eine Woche eingeplant.Ab 4. September kommt es knüppeldick. Die gesamte B 22 von der Ampel beim Generationenmarkt Luger bis zum Altenstädter Ortsteil Sauernlohe wird abgeriegelt. Dann geht auf den 1,6 Kilometern nichts mehr. "Es wird ein riesiges Verkehrschaos geben", befürchtet Kederer. Die B 22 sei an dieser Stelle mit bis zu 22 000 Fahrzeugen am Tag eine der höchstbelasteten Strecken im Raum Weiden. Daher habe man sich für die Ferien entschieden. Ein früherer Termin sei wegen des am Freitag beginnenden Volks- und Schützenfests nicht möglich gewesen. Ein Umfahrungsplan ist in Arbeit.Da die Straße ausgemagert, rissig und zum Teil verdrückt sei, führe an einer Renovierung kein Weg vorbei. Die letzte liege schon viele Jahre zurück. Dank der Vollsperrung könnten die Arbeiten in einer Woche erledigt werden, sagt Kederer. Wenn alles gut geht, rollt am 8. September schon wieder der Verkehr.Ausgespart wird das Stück von der Sauernlohe bis zur Jet-Tankstelle. Hier hat die Gemeinde Altenstadt andere Pläne. Unter anderem geht es nach den Worten von Bürgermeister Ernst Schickedanz um eine bessere Ausfahrt aus der Egerländerstraße. Vorgesehen sei eine Ampellösung. Die Bemühungen reichen schon viele Jahre zurück. Jetzt soll endlich etwas passieren. "Es wäre ein Hirschauer Stückl, wenn wir jetzt eine Decke aufziehen und die reißen das nächstes Jahr wieder auf", meint auch Kederer.