Na, wieder im Stau gestanden? In der Sedanstraße? Und darüber gegrübelt, wie lange dort die Geduld auf die Probe gestellt wird, wenn erst der Verkehr zum Parkdeck der Stadtgalerie dazukommt? Überraschend gibt das Verkehrsgutachten Entwarnung.

Umbau Ringstraße



480 Parkplätze anfahren

Allee stark belastet Derzeit (Stand Verkehrsgutachten 2015) ist die Sedanstraße zwischen Goethestraße und Adolf-Kolping-Platz mit 12 900 und 13 100 Fahrzeugen pro Tag belastet. Südlich der Goethestraße ist sie geringfügig stärker frequentiert (13 600 bis 14 000 Kfz/Tag). Entsprechend ihrer Funktion als zentrumsnahe Ost-West-Verbindung ist die Belastung der Bürgermeister-Prechtl-Straße mit 14 500 Fahrzeugen pro Tag stärker ausgeprägt.



Die Goethestraße weist im Umfeld der Stadtgalerie eine "hinnehmbare Belastung" von 2200 bis 4000 Autos pro Tag auf. Im Gutachten werden auch ein späterer Umbau und eine Neugestaltung vorgeschlagen. (wd)

"Hohe Grundlast"

12.200 Kunden, 280 Arbeitsplätze - Annahmen und Strukturdaten zum Nordoberpfalz-Center

Eine halbe Minute warten - Hohes Verkehrsaufkommen in Sedanstraße auch im NOC-Parkdeck zu spüren

In seinem Verkehrsgutachten, das Grundlage des Bebauungsplanes Stadtgalerie ist, betont Dipl.-Ing. Michael Angelsberger, dass eine leistungsfähige Abwicklung der Verkehre rund um das Parkdeck gewährleistet sei. Voraussetzung dafür ist die Entflechtung: Zufahrt zu den 480 Stellplätzen im Parkhaus nur über die Wolfram-, Ausfahrt über die Sedanstraße. Lediglich die Nutzer der 19 "privaten" Parkplätze (für Anlieger im Erdgeschoss) dürfen ebenfalls - über einen eigenen Fahrstreifen - direkt die Wolframstraße ansteuern.Besser Luft verschafft der Umbau des bisher engen und kompliziert geführten Einmündungsbereiches der Ring- und Luitpold- in die Schillerstraße, der durch weitere Abbiegespuren "aufgebohrt" und damit zum wichtigen Zubringer zur Wolframstraße gestaltet wird. Er nimmt einen Teil der auf der Schiller- und Ringstraße ankommenden Fahrzeuge auf. Mehr als ein Drittel der Autos, die das Parkdeck ansteuern, werden diesen Weg nehmen, sagt der Gutachter in seiner Prognosebelastung (für 2025/2030) voraus. Der Planungsauftrag für die Umgestaltung dieses Knotens mit einer direkten Linksabbiegespur Schiller-/Ring- und Luitpoldstraße ging übrigens bereits an ein Weidener Fachbüro.Die Wolframstraße trägt durch ihre neue Funktion die Hauptlast des zusätzlichen Verkehrs, der sich gegenüber dem Hotel Stadtkrug vervierfachen wird. Die Verkehrsbelastung in der Luitpoldstraße steigt um 25 bis zu 40 Prozent. Durchs Parkhaus (480 Stellplätze, davon 19 privat und 39 für die Arztpraxen) rollen werktäglich, so die Prognose, zusätzlich rund 5800 Autos. Zusätzlich deshalb, weil an der Wolframstraße bereits 80 Stellplätze vorhanden waren. Auch die 15 Parkplätze, die es einst in der Mohrenstraße gab, werden hier als Bestand berücksichtigt.Die Zahl von 5800 zusätzlichen Fahrzeugbewegungen im Parkdeck erscheint zunächst sehr hoch. Der Gutachter berücksichtigt die Altbelastung im Quartier und addiert die neu hinzukommende Frequenz. Das macht also zusätzliche 2240 Einfahrten über die Wolframstraße aus Richtung Luitpoldstraße sowie 590 Fahrzeuge, die aus der Goethestraße kommen. Dazu wird die Einbahnregelung in der südlichen Wolframstraße aufgehoben, die in der Goethestraße jedoch belassen.Die Autos werden an zwei Schrankenanlagen abgefertigt und verlassen aber auf nur einer Spur das Parkhaus: 1600 rollen nach rechts hin zur Einmündung der Bürgermeister-Prechtl- bzw. Goethestraße, 1210 zieht's nach links hin zum Adolf-Kolping-Platz.Überraschend sind die Aussagen des Gutachters zur Entwicklung in der bereits heute oft verstopften Sedanstraße: "In der nördlichen Sedanstraße wird sich der Zuwachs aufgrund der hohen Grundlast weniger bemerkbar machen (plus 10 bis 12 Prozent). Der südliche Abschnitt der Sedanstraße und die Bürgermeister-Prechtl-Straße werden bedingt durch die vorgesehene Parkhauserschließung leicht entlastet; es werden künftig andere Wege gewählt wie zu den derzeit bestehenden Parkplätzen. Die Goethestraße wird im Schnitt ebenfalls geringe Entlastung erfahren."Laut Angelsbergers "Prognosebelastung 2025/30" fahren täglich insgesamt 13 500 Autos durch die südliche und 14 600 Fahrzeuge durch die nördliche Sedanstraße.In seiner Übersicht der Strukturdaten (Stand März 2015), auf denen sein Gutachten basiert, geht Verkehrsexperte Michael Angelsberger davon aus, dass an einem durchschnittlichen Werktag rund 12 200 Besucher ins Nordoberpfalz-Center (NOC) kommen. Hintergrund: Im Einzelhandel und in der Gastronomie wird ein Wert von täglich 71 bis 75 Kunden je 100 Quadratmeter Mietfläche angenommen.Als Mietfläche für den Einzelhandel werden im Gutachten 17 031 Quadratmeter (Nutzfläche: 14 475 Quadratmeter) angenommen. Dazu kommen noch 134 Quadratmeter für das Center-Management sowie 1319 Quadratmeter für Praxen (NF: 1035 Quadratmeter). Entsprechend der Stellplatzsatzung der Stadt Weiden müssten für den Einzelhandel in der Stadtgalerie 272 Stellplätze, für die Praxen 39 und für das City-Management 3 Stellplätze im Parkdeck nachgewiesen werden. Weitere 98 Parkplätze wären als Ersatz für den aufgelösten Parkplatz Wolframstraße erforderlich. Für das Projekt Nordoberpfalz-Center hat Fondara damit 412 Stellplätze zu schaffen. Nach den Annahmen des Gutachters entstehen jedoch rund 480 Parkplätze.Aus den Flächenangaben in der Anlage des Verkehrsgutachtens ergibt sich auch die Anzahl der Beschäftigten: Hier sind 1,4 Arbeitsplätze je 100 Quadratmeter Mietfläche angesetzt. Damit bietet das NOC 240 Arbeitsplätze im Handel. Hinzu kommen die Stellen in den Praxen. Dabei lösen je 30 Quadratmeter den Bedarf für einen Arbeitsplatz aus. Der Gutachter rechnet deshalb mit 40 Stellen. Sogar die Anzahl der Patienten ist vorausgeplant. An jedem Arbeitsplatz in den Praxen werden 8 Patienten versorgt, also insgesamt 320.Natürlich weiß der Gutachter auch, dass die Fahrzeuge auf dem Parkdeck im Durchschnitt jeweils 1,4 Personen in die Stadtgalerie bringen werden.Staus bei den ankommenden Fahrzeugen sollen die beiden weit ins Parkdeck gezogenen Schrankenanlagen vermeiden. Sie gewährleisten ausreichend lange Rückstauräume für ein Dutzend Autos zwischen Wolframstraße und Einfahrtsschranke. Immerhin: Bei der Ausfahrt in die Sedanstraße, ebenfalls über zwei Spuren mit je einer Schranke, räumt der Gutachter aber "gelegentliche Rückstaus" ein.

Kurze Wartezeiten

Aufholen - Kommentar von Josef Wieder zum Thema Die Zeit drängt. Der bisher so milde Winter sollte Fondara in die Karten spielen und helfen, Verzögerungen zügig aufzuholen. Das Nordoberpfalz-Center wächst, aber manchem nicht schnell genug. OB Kurt Seggewiß meint, dass die Eröffnung im Oktober 2018 nur unter „allerhöchsten Anstrengungen“ möglich sei. Wer über weniger Optimismus verfügt, richtet sich auf die Zeit vor Ostern 2019 ein, um erstmals zum Einkaufsbummel ins NOC zu starten.

Nicht mehr bummeln darf die Stadt. Sie muss in die Pötte kommen und das Umfeld der Einkaufsmeile aufmöbeln. Wie, das sollte der bereits beschlossene Wettbewerb ergeben. Zu beantworten ist auch die Frage, in welcher Form die Sedanstraße den neuen Herausforderungen gerecht wird. Der Stadtrat scheut die Diskussion und noch mehr die Entscheidung: weiche oder harte Separation des Verkehrs, oder Fußgängerzone? Oder bleibt doch alles, wie’s heute ist? Auch bei dieser „Null-Lösung“ funktioniert die Stadtgalerie, sagt das Verkehrsgutachten. Die Kunden erwarten mehr, wenn sie wiederkommen sollen. 2011 schien die weiche Separation beschlossen. Davon ist aber ebenso wenig zu hören wie vom verschobenen Probelauf Sedanstraße: Die bösen Erfahrungen bei den Sperrungen haben die politischen Entscheider eingeschüchtert.

Das Verkehrsgutachten gibt viele Prognosen: 45 Prozent der NOC-Besucher kommen zu Fuß. In den Autos im Parkdeck sitzen 1,4 Personen. Darüber hinaus bleibt derzeit vieles unklar: Wer wird sich im NOC präsentieren? Wer sind die Ankermieter? Kommt der Salzburger Sportartikler Hervis, und öffnet das amerikanische Edelmarken-Outlet TK Maxx am anderen Ende der Shoppingmall mit eigener Rolltreppe auf zwei Etagen?

Das Ausfahren aus dem Parkdeck könne, so Verkehrsexperte Michael Angelsberger in seinem Gutachten, "ohne signaltechnische Regelung" leistungsfähig abgewickelt werden.Auf der Sedanstraße ergäben sich durch die beiden benachbarten Ampeln am Adolf-Kolping-Platz sowie an der Bürgermeister-Prechtl-Straße "ausreichende Zeitlücken". Beobachtungen hätten gezeigt, dass die Parkhausausfahrt während der Spitzenstunden manchmal "überstaut" sein könne und zwar in Richtung Allee.Dafür verantwortlich sei der starke Linksabbiegeverkehr in die Bürgermeister-Prechtl-Straße, der den Geradeausverkehr auf der Sedanstraße vom Adolf-Kolping-Platz in die Bürgermeister-Prechtl-Straße beeinträchtige. Diese Rückstaus lösten sich aber im Laufe der nächsten Grünphase wieder komplett auf. Die zu erwartenden Staus für die maßgebenden Verkehrsströme könnten "als moderat" bezeichnet werden.Die "mittlere Wartezeiten" zur Spitzenstunde am Vormittag lägen am Knoten Sedanstraße-Nord (mit 510 Fahrzeugen pro Stunde) bei 26 Sekunden, an der Zufahrt zur Allee (mit 420 Fahrzeugen) bei 30 Sekunden (nach links) bzw. 31 Sekunden bei geradeaus/rechts.Deutlich weniger werde die Geduld der Autofahrer an der Zufahrt Sedanstraße-Süd (410 Fahrzeuge) mit 19 Sekunden Wartezeit strapaziert. Zur Spitzenstunde am Nachmittag liegen die Wartezeiten nur unwesentlich höher.Der Gutachter berechnet auch den Abfluss der Pkw aus dem Parkdeck in die Sedanstraße: Rechtsabbieger benötigen (bei 210 Autos pro Stunde) gerade mal 9 Sekunden. Beim Ausfahren in Richtung Adolf-Kolping-Platz prognostiziert er (bei 140 Pkw/Stunde) eine mittlere Wartezeit von 23 Sekunden.