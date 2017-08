Der Rat kommt hinter vorgehaltener Hand: "Ein neues Diesel-Auto - unbedingt - nur noch leasen." Unterm Strich müssen die Händler die Folgen des Diesel-Skandals ausbaden. "Wir sind die Dummen." Ihnen droht ein finanziell unkalkulierbares Risiko. Da sitzen sie mit den Autofahrern in einem Boot.

45 Prozent unter Neupreis

Kritisch zu Rabatten

Ideologiefreie Diskussion

Es gibt keinen effizienteren Motor als den Diesel - und für den Vielfahrer keine andere Möglichkeit, Geld zu sparen. Andreas Forster, Inhaber Autohaus Forster

Wir spüren, dass der Diesel weniger nachgefragt wird. Berthold Raab, Geschäftsführer Autohaus Stegmann (VW)

Betriebserlaubnis Auf einen interessanten Aspekt verweist der verantwortliche Ingenieur einer renommierten Fahrzeug-Prüfgesellschaft. Die Allgemeine Betriebserlaubnis eines Autos sei - mit der Serienreife - auch an die originale Software gekoppelt. "Ein Software-Update ist ähnlich zu sehen wie etwa eine Leistungssteigerung per Chip oder auch breitere Reifen."



Das in Aussicht gestellte Software-Update der Hersteller erforderte deshalb ein Verfahren des Kraftfahrzeug-Bundesamts zur erneuten Genehmigung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis. "Durch dieses notwendige Prozedere kam es zu zeitlichen Verzögerungen." Die Prüfgesellschaften würden auch technisch in die Lage versetzt, bei der Hauptuntersuchung (HU) das Software-Update bei Diesel-Fahrzeugen künftig "auszulesen". (cf)

Ich habe voll umfängliches Vertrauen in den Hersteller. Markus Bauer, Geschäftsführer Autohaus Widmann (Mercedes)

Weiden/Amberg. In der Auto-Branche herrscht Alarmstimmung. Die Händler müssen bei der Rücknahme der Leasing-Fahrzeuge für den fest vereinbarten Restwert einstehen. Ein Händler macht gegenüber unserer Zeitung eine einfache Rechnung auf: "Lass' mal nur 200 Diesel-Fahrzeuge im Jahr zurückkommen, bei denen der Restwert nicht mehr stimmt: Dann ist schnell eine halbe Million Euro im Eimer." Während in den neuen Leasing-Verträgen der Restwert bereits nach unten "angepasst" wird, gibt der Markt die Preise für die in der Regel zwei, drei und vier Jahre alten Autos längst nicht mehr her."Das kann für viele in unserer Branche einen tödlichen Genickschlag bedeuten", sagt ein großer regionaler Händler. Eigentlich müssten wegen der dramatischen Wertberichtigungen schnell Rückstellungen gebildet werden, doch diese setzen Gewinn voraus.Um die Diesel-Autos - angesichts ihres massiven Wertverfalls - "möglichst schnell vom Hof" zu bekommen, flüchtet eine zunehmende Zahl von (Vertrags-)Händlern zu Auktions-Plattformen im Internet, wo die Gebrauchten oft unter dem Einstandspreis verramscht werden, erzählt ein Insider gegenüber NT/AZ. "Aber wie lange können wir das wohl noch durchhalten?""Der Diesel ist zwar nach wie vor gefragt, wird aber nur noch über den Preis verkauft", erzählt Andreas Forster. Der Inhaber eines Autohauses mit rund 25 Beschäftigten in Altenstadt/WN führt hochwertige Gebrauchtwagen wie 3er und 5er BMW, Audi A6 und Audi A4 oder SUV's im Angebot: Zu 80 Prozent Diesel, "bei denen Verbrauch und Leistung stimmen" und mit der Abgasnorm E 6. Die in der Regel erst eineinhalb Jahre alten Gebrauchten bewegen sich im Durchschnitt (nach eigenen Angaben) 45 Prozent unter dem Neupreis.Andreas Forster wirkt in diesen unruhigen Zeiten erstaunlich entspannt: Denn er verkauft seine Autos nur bar oder über Finanzierung. Das Problem Leasing trifft vor allem Vertragshändler. Forster denkt jedoch darüber nach, "den einen oder anderen Benziner mit vergleichbarer Leistung reinzunehmen". "Noch hat der Vielfahrer keine Alternative zum Diesel", betont Forster. Erst wenn - politisch gewollt - der Benzinpreis wesentlich günstiger als der Dieselpreis ausfalle, werde sich der Markt letztendlich drehen.Die von VW und Co. in Aussicht gestellten Preisnachlässe von bis zu 10 000 Euro für Besitzer von Diesel-Autos (Euro 1 bis Euro 4) beim Neuwagen-Kauf werden in der Branche durchaus kritisch gesehen. "Die Fahrer dieser alten Diesel können sich meist keinen Neuwagen leisten. Diese Klientel glänzt nicht durch ihre Bonität", meint ein Händler aus Amberg. Die offiziellen Stellungnahmen fallen knapp aus. Markus Bauer, Geschäftsführer des Autohauses Widmann (Mercedes-Benz) unter anderem mit Filialen in Amberg, Weiden, Vohenstrauß und Wackersdorf, unterstreicht sein "voll umfängliches Vertrauen" in den Hersteller, mit dem man - im wahrsten Sinne des Wortes - in den vergangenen 55 Jahren "gut gefahren" sei. "Wir warten selber, was passiert", sagt Berthold Raab, Geschäftsführer des Autohauses Stegmann (VW) in Weiden. Der Druck auf die Leasing-Restwerte sei da, "der Händler trägt das Risiko". Ansonsten erwartet Raab "nur nicht zu viel vom VW-Konzern"."Für Handlungsempfehlungen ist es noch zu früh, denn noch gibt es keine wirtschaftlichen und technischen Alternativen zum Diesel", sagt der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz, Toni Hinterdobler. Mit Blick auf die zahllosen Liefer- und Transportfahrzeuge im Handwerk warnt Hinterdobler davor, die Diesel-Probleme auf dem Rücken der Nutzer auszutragen, die "Rabatt-Schlachten" dürften keinesfalls zu Lasten der Kfz-Betriebe gehen. Hinterdobler mahnt die "Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit" im Verwaltungsrecht an und fordert eine "ideologiefreie" Diskussion. "Das Handwerk begleitet aktiv die Energiewende", versichert er.