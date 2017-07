Es ist eine Auszeichnung, die die Volksbank Nordoberpfalz eG zum neunten Mal in Folge erhält. Damit genießt sie ein Alleinstellungsmerkmal in Bayern. Für die überdurchschnittlich hohe Vermittlung von zinsgünstigen Fördermitteln an ihre Kunden verlieh die Deutsche Zentralgenossenschaftsbank (DZ Bank AG) der Volksbank Nordoberpfalz die Auszeichnung "Beste VR-Fördermittelbank".

2016 wurden fast 35 Millionen Euro Fördermittel von der KfW und der LfA für Privat- und Firmenkunden genehmigt. Seit 2011 wurden damit über 180 Millionen Euro Fördermittel für die Kunden der Volksbank in die Region geholt. Den Förderpreis überreichten auf Schloss Hohenkammer Peter Hämmerling, Abteilungsdirektor Gruppenleiter Förderkredite Vertrieb Süd, und die Fördermittelbetreuerin Sarah Schachoff an Vorstandssprecher Rudolf Winter und an Vorstand Thomas Ludwig aus Weiden. Ebenfalls dabei waren die beiden Leiter der Firmenkundenabteilung, Sonja Keller und Norbert Sonnauer, sowie der Firmenkundenbetreuer Reinhard Höcht. Winter dankte für die Auszeichnung und sagte, man sei stolz darauf. Die Förderkreditberatung und Förderkreditvermittlung sei für die Kundenbetreuer der Volksbank Kernaufgabe.