Die Organisationen des Handwerks bestehen aus mehreren Säulen. Der Oberpfälzer Handwerkerbund Weiden gehört neben der Handwerkskammer und der Kreishandwerkerschaft jetzt schon seit 90 Jahren dazu.

Die Jubilare Bei der Jubiläumsfeier ehrte der Oberpfälzer Handwerkerbund langjährige Mitglieder und dem OHB besonders verbundene Persönlichkeiten. Die Silbernadel erhielten Norbert Schmeller, Thomas Zetzl, Markus Schwarz, Wolfgang Sporer, Dieter Hagn, Engelbert Schicker junior, Hans Kurz und Peter Fleischmann. Die Goldnadel wurde überreicht an Günther Magerl, Albert Vetterl, Josef Weilhammer, Alois Hubmann, Josef Kirchberger, Winfried Kraus, Lothar Fischer, Wolfgang Töppel, Johann Person, Josef Schärtl, Georg Forster, Erika Schmeisser, Erich Pflaum, Albert Schuller, Hans Heldwein und Alois Spitzer. Pfarrer Peter Zillich erhielt für seine Verdienste die Handwerkermedaille in Gold , von der es nur zehn Exemplare gibt. Johann Hagn wurde zum Ehrenvorstandsmitglied des Oberpfälzer Handwerkerbundes Weiden ernannt. Für seinen unermüdlichen Einsatz bedankte sich Vorsitzender Josef Schlosser. (sbü)

Der Geburtstag wurde ausgiebig gefeiert. Der Oberpfälzer Handwerkerbund (OHB) Weiden ist 90 Jahre alt geworden. Und wie es sich bei einem Jubiläumsgeburtstag gehört, kamen zahlreiche Gratulanten. Sie füllten den Festsaal in der Almhütte bis auf den letzten Platz. Den Auftakt der Feierlichkeiten bildete ein Dankgottesdienst in der Handwerkerkirche St. Sebastian, geleitet von "Handwerkerpfarrer" Peter Zillich. So nannte Vorstandsmitglied Johann Hagn den Geistlichen.Fröhliche Feierstimmung kam dann aber erst so richtig beim Festakt in der Almhütte auf. Vorsitzender Josef Schlosser begrüßte die Gäste, darunter Handwerkskammer-Vizepräsident Albert Vetterl. Schirmherr und Festredner war Karl Arnold. Der langjährige Kreishandwerksmeister gab einen Rückblick auf die 90-jährige Geschichte. "Das Gefühl der Zusammengehörigkeit war 1927 der Anlass zur Gründung des Vereins, der heute in ausgezeichneter Weise als Dachverband für die Fachvereine der Handwerker da ist."Und er zog den Vergleich mit den Ideen von Adolf Kolping, der "die arbeitslosen Gesellen von der Straße wegholte und sie in den Gesellenverein einband". Auch wenn das Handwerk heute quer durch alle Berufe ein neues Erscheinungsbild habe, gelte die Grundidee noch bis heute. Schon in der Gründerzeit ging es weniger um geselliges Zusammensein, sondern vor allem um die Organisation der beruflichen Fort- und Weiterbildung für die Handwerker. "Auch heute ist es Ziel und Aufgabe des OHB, den Gesellen das berufliche Neue über Weiterbildungskurse und Fachvorträge zu vermitteln", stellte Arnold fest.In den Fachgruppen werde dies umgesetzt und sei als Ergänzung der Arbeit der Berufsschulen und der Handwerkskammer zu sehen. Schließlich forderte der Festredner dazu auf: "Wir alle können dazu beitragen, dass die Jugend wieder das Handwerk als Lebensaufgabe sieht." Arnold nahm auf die Jugend deshalb Bezug, weil der Handwerkerbund als Junghandwerkerbewegung in Weiden in der Gaststätte Friedenfels in der Max-Reger-Straße gegründet worden ist. Beim 30-jährigen Gründungsfest im Jahr 1957 zählte dieser Bund mehr als 1200 Mitglieder, wie aus seiner Chronik hervorgeht. Erst 1994 kam es zur Umbenennung in Oberpfälzer Handwerkerbund.