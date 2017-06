Alle sprechen von der Max-Reger-Straße und den Sorgen, die dort die Kaufleute mit der Stadtgalerie verknüpfen. Im Schatten der Maxstraße vollzieht sich in der Ringstraße ein Wandel, der zeigt, wie sich im Vorfeld der "NOC"-Eröffnung eine Geschäftslage deutlich aufwerten lässt. Die Ringstraße wird zur Mode-Meile. Hierher zieht es nun auch das Wäschehaus Wildner.

Frühes Home-Shopping

Es sind nicht die Filialisten, die die Ringstraße prägen, sondern die von den Inhabern selbst geführten Unternehmen. Pelz- und Lederwaren Baumann, "Uhren Heinz" und das "Modezentrum Müller" bekamen Verstärkung: Im November 2016 siedelte sich "Mode Moller" in der Ringstraße an. Norbert Turban setzte im Februar mit seinem "Herrenausstatter" (im früheren Norma) mit seiner hochwertigen Mode ein weiteres Ausrufezeichen. Und dieses unterstreicht zur Jahreswende Claudia Langner-Wildner, die im inzwischen eigenen Haus an der Ecke Goethe-/Ringstraße einziehen wird.Ihr Wäschehaus Wildner erhielt bereits den "Wäsche-Oscar" und zählt somit zu den zehn besten Damengeschäften Deutschlands. Geradezu filmreif ist auch die Geschichte, die hinter dem Wäschehaus Wildner steht: Nach der Geburt ihres ersten Kindes konnte Kinderkrankenschwester Claudia Langner-Wildner aufgrund des geforderten Schichtdienstes nicht mehr zurück in ihren Beruf. Sie sah zufällig einen Bericht über Ann Summers, deren 300 Beraterinnen damals ganz England mit Dessous-Partys überzogen. "Mein Start waren also Dessous-Partys bei den Kundinnen. Ich hab' mir schon mit 22 Jahren mein Geschäftskonzept erarbeitet." 35 Beraterinnen, am Anfang vor allem Freundinnen, waren schließlich deutschlandweit unterwegs, um die Damenwäsche an die Frau zu bringen. "Sie alle haben meinen Grundstock aufgebaut."Aufgrund der Nachfrage bot sich der Einstieg in den stationären Handel an: Im Alten Rathaus, "auf 19 Quadratmetern", startete die Jungunternehmerin, die 2018 bereits ihr 25-jähriges Betriebsjubiläum feiern wird. Nach einigen Jahren veränderte sich die geschäftliche Entwicklung. "Home-Shopping" verlor an Attraktivität. Zugleich konnte das Geschäft in Weiden ausgeweitet werden, was zwangsläufig zu Umzügen führte. "Wir sind immer in der Altstadt geblieben. Vom Alten Rathaus ging es an den Oberen Markt 12 bis 14, dann ins Nachbaranwesen Oberer Markt 8. Wir haben für die Umzüge keinen Lkw gebraucht. Wir mussten nur die Kleiderständer rüberziehen."Nach acht Jahren am Unteren Markt, inzwischen auf 240 Quadratmeter Büro- und Verkaufsfläche gewachsen, wird im Dezember dann doch der Lkw benötigt. Bereits vor fünf Jahren erwarb die Familie Langner/Wildner das ehemalige Hawlicek -Anwesen an der Ecke Goethe-/Ringstraße. Bernhard Langner hat es seitdem saniert und umgebaut. "Wir erhalten wieder ähnlich große Geschäftsflächen, aber auf einer Ebene. Dazu gibt es Wartebereiche für die Männer und Kinder. Die Umkleiden sind dann wirklich richtig groß." Große Hoffnungen setzt Claudia Langner-Wildner auf die Stadtgalerie ("quasi ums Eck"). Zu ihrem Erfolgsgeheimnis meint die 48-Jährige: "Ich glaube, ich habe eine Nase dafür, was von meinen Kundinnen gesucht wird." Das wissen inzwischen auch die Kundinnen im Wäschehaus Wildner in Regensburg zu schätzen.