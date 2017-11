"Es hat oft Diskussionen gegeben, aber die Qualität hat sich durchgesetzt", lobt Alois Lukas bei der Feier zum 40-jährigen Gründungsjubiläum der Milcherzeugergemeinschaft. Er selbst war 24 Jahre lang Vorstand.

Ehrungen Mit Urkunden und Geschenkkörben zeigten sich die aktuellen Vereinsfunktionäre bei den Gründungsmitgliedern der MEG Weiden erkenntlich: Ernst Stark (Rothenstadt), Alois Weig (Almesbach), Erich Schieder (Ellenbach), Willi Strobel (Haupertsreuth) und Alois Lukas (Tröglesricht).



Urkunden gab es außerdem für die Gründungsbeiräte Karl Beer (Denkenreuth, 25 Jahre Beirat), Alfred Forster (Irchenrieth, 10), Heinrich Fütterer (Kahhof, 25), Heinrich Grünbauer (Artesgrün, 24), Ludwig Löw (Haupertsreuth, 18), Alois Lukas (Tröglesricht, 34), Hans Prölß senior (Weiden, 30), Jakob Prüfling (Untersteinbach, 28), Josef Richthammer (Reisach, 15), Alfred Stark (Rothenstadt, 24) und Alois Weig (Almesbach, 15). Eine Urkunde gab es auch für den Gründungsgeschäftsführer Josef Wittmann (1977 bis 2007). (bgm)

"Zweck des Vereins ist es, die Erzeugung und den Absatz der in den Mitgliedsbetrieben gewonnenen Milch den Erfordernissen des Marktes anzupassen", erinnerte er im Festvortrag. "Dieses Ziel wurde in den vergangenen 40 Jahren immer erreicht." Die Gründungsversammlung fand 1977 im Weidener Josefshaus statt, rund 500 Milchbauern seien dabei gewesen, als der damalige Kreisobmann des Bauernverbandes, Alfred Kraus, Geschäftsführer Josef Wittmann und Bauernverbands-Direktor Helmut Kutter die Vorteile der neuen Gemeinschaft vorstellten.Schon im Laufe der Gründungsversammlung entschlossen sich 96 Milcherzeuger mit einer jährlichen Produktionsmenge von zusammen 6,5 Millionen Kilogramm Milch zum Beitritt. In gut einer Woche warben die Gründungsmitglieder bei 28 Gebietsversammlungen für die Gemeinschaft, die im Juni 1977 die Anerkennung als wirtschaftlicher Verein durch das Bayerische Landwirtschaftsministerium erhielt. Zur ersten Mitgliederversammlung am 28. April 1977 fanden sich 333 Mitglieder ein, deren 5550 Kühe 17 Millionen Kilogramm Milch produzierten. Zum Vorsitzenden wurde Alfred Krauß aus Hannersgrün gewählt. Erster Geschäftsführer Josef Wittmann machte sich vom Gründungsjahr an bis 2007 um die MEG verdient.Lukas blickte auf die Einführung der Quotenregelung im Jahr 1984 zurück: "Das war der stärkste Eingriff in den Milchmarkt überhaupt. Trotzdem gingen die Preisschwankungen und der Strukturwandel ungehindert weiter, weil die Regelungen immer wieder geändert wurden - insgesamt bis zum Oktober 2015 fast 40 Mal", erinnerte Lukas. Den Höchststand bei der Mitgliederzahl erreichte die Erzeugergemeinschaft 1989 mit 894 Betrieben. Seitdem ging es fast stetig bergab. Zum Jahresende 2016 zählte der aktuelle Vorstand Manfred Venzl 381 Mitglieder.Gegensätzlich dazu entwickelte sich jedoch die Milchmenge. Während die 894 Mitglieder im Jahr 1989 66,8 Millionen Kilogramm Milch lieferten, waren es vergangenes Jahr 98,65 Millionen Kilogramm. "Eine tolle Leistung vor 40 Jahren! Es ist immer besser, einer Gemeinschaft beizutreten. Das macht einen Berufsstand stark, wenn man zusammensteht", lobte Bürgermeister Rupert Troppmann. Abnehmer der MEG war von Anfang die Privatmolkerei Bechtel. Nach dem Tod des Unternehmenschefs Hans Bechtel im Jahr 2001 übernahm Schwiegersohn René Guhl die Leitung des Unternehmens. "Das einzig Stetige ist der Wandel", meinte Guhl im Hinblick auf die Milchpreisveränderungen, die regelmäßig um plus oder minus 20 Prozent ausschlagen würden. "Die Vertragsverhandlungen sind hart in der Sache, aber stets fair", lobte der Molkereichef. "Es gibt das Sprichwort 'Der Erfolg hat viele Väter.' Für die MEG Weiden trifft das in besonderer Weise zu. Gemeinsam im Team haben Sie zur erfolgreichen Vermarktung der Milch Ihrer Mitglieder entscheidend beigetragen", sagte Leitender Landwirtschaftsdirektor Siegfried Kiener.