"Heimlicher Champion"

Neue Stellen im IT-Bereich

Witt hält für das Geschäftsjahr 2016/17 das gute Vorjahresniveau und erreicht laut Mitteilung vom Freitag einen Gesamtumsatz von rund 757 Millionen Euro. "Das gedämpfte Konsumverhalten im vergangenen Geschäftsjahr ist zu großen Teilen wetterbedingt", erklärte Wolfgang Jess, Vorsitzender der Geschäftsführung der Witt-Gruppe. "Angesichts dieser starken Nachfrageschwankungen ist das Erreichen des Vorjahresumsatzes in Deutschland zufriedenstellend. Die dabei erwirtschaftete Rendite ist äußerst erfreulich."Bei der Bilanzpressekonferenz im Mai bezeichnete Alexander Birken, der neuer Vorstandsvorsitzender der Otto-Group, die Witt-Gruppe als "Hidden Champion" (heimlicher Gewinner) innerhalb der Gruppe. Der Vorstand der Otto-Group habe eine Wachstumsstrategie für den Gesamtkonzern erarbeitet, dabei werde gezielt in Konzerngesellschaften mit hohem Wachstumspotenzial investiert. "Zu diesen Fokus-Unternehmen zählt auch die Witt-Gruppe." In den Niederlanden, Tschechien und Schweden wächst die Witt-Gruppe deutlich zum Vorjahr.Weiterhin schwierig bleibe es im russischen Markt. Der Grund seien die Währungsschwankungen. Die Marktbedingungen in Frankreich seien "hervorragend", betonte Wolfgang Jess. Der Online-Anteil innerhalb der Witt-Gruppe steige unterdessen kontinuierlich an. Zum Ende des Geschäftsjahres gehe jede vierte Kundenbestellung über einen der mehr als 15 Online-Shops ein. Zu den Online-Spitzenreitern der Witt-Gruppe zählten die Vertriebsgebiete Niederlande und Russland. Dort verzeichnet das Unternehmen Internetanteile in Höhe von jeweils gut einem Drittel am Gesamtumsatz. In Deutschland liegt dieser bei 20 Prozent. Die Anzahl der Fachgeschäfte wächst im Geschäftsjahr 2016/17 um neun Filialen auf mehr als 120.Das "Multi-Channel-Konzept" in Deutschland vereine drei Vertriebswege, die auf die Bedürfnisse der Zielgruppe angepasst werden. Über Internet, Katalogversand und Filialgeschäft erreiche man insgesamt über 15 Millionen Kunden, so das Unternehmen, "Wir investieren in unser zukunftsträchtiges Geschäftsmodell und verfolgen eine fokussierte Wachstumsstrategie im In- und Ausland", so Wolfgang Jess. Zum Ablauf des Geschäftsjahres beschäftigt die Witt-Gruppe über 2900 Mitarbeiter. Vor allem in den E-Commerce- und IT-Bereichen stockt der Händler Stellen auf.