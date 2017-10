Woran merkt man, dass es Herbst wird? Sonne, Sturm und Regen wechseln sich ab, die Blätter färben sich bunt - und das "Wein-Quartett" aus Weiden am See kommt wieder ins City-Center. Noch bis Samstag, 28. Oktober, von 9 bis 16 Uhr präsentieren die Winzer ihre Erzeugnisse. Schon zum 45. Mal kommen die Familien Tobias Friedrich, Karin und Emmerich Habersack, Weinbau Ochs sowie Ulrike und Hans Preschitz aus der Partnerstadt in das Einkaufszentrum. Auf einer Fläche von 12 Hektar hat das Weingut Ochs geerntet. "Der letzte Hektar ist dann für Eiswein", erklärt Seniorchef Anton Stefan Ochs. Das Fazit zur Ernte: Menge und Qualität seien gut. Nur der Traubenverkaufspreis sei im Keller. Dessen ungeachtet laden die Winzer zur Weinprobe, bieten eine Verlosung an und erklären bereitwillig alles über Restzucker, Säure und Oechsle. Passend zum Anlass hatte Joachim Strehl, Vorsitzender des Städtepartnerschaftsvereins, auch wieder den richtigen Spruch parat: "Beim Wein ist es wie in der Politik. Man merkt erst hinterher, welche Flaschen man gewählt hat." Prost darauf. Bild: Meister