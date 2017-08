"Da langt mer sich doch ans Hirn", stöhnt Angelika Heining. "Da wird geprüft, ob du an Obazdn machen kannst, und du sollst auch noch für den Namen zahlen." Ein Thema, das vielen Wirten stinkt.

Angemerkt Der Kaas stinkt zum Himmel

Von Jutta Porsche



Das stinkt zum Himmel. Der Name Obazda wird von bayerischen Speisekarten verdrängt. Völlig ohne Not. Mit ihrer EU-Schutzregelung hat die Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft den Wirten einen Bärendienst erwiesen. Die dürfen sich jetzt das Hirn zermartern auf der Suche nach einem passenden Namen, bei dem der Beigeschmack des Obazd'n nicht völlig verloren geht. Die Kunden wiederum werden über der Speisekarte grübeln, ob sie es wagen sollen, einen "angemachten bayerischen Aufstrichkäse" oder einen "Durchdrahd'n" zu probieren. Da könnte man Durchdrehen.



Nach allem, was bekannt ist, hat Katharina Eisenreich den Obazd'n zwar nicht erfunden. Die langjährige Wirtin des Bräustüberls in Weihenstephan hat ihn jedoch über die bayerischen Grenzen hinaus bekannt gemacht. Und nicht mal ihr Nachfahre - so weiß Angelika Heining zu berichten - darf den Obazd'n weiter auf der Speisekarte führen, ohne 300 Euro an das Kontrollsystem zu löhnen.



Letztlich ein Draufzahlgeschäft für beide Seiten. Wenn die Wirte zahlen, wird sich das auf den Preis niederschlagen. Wenn sie nicht zahlen, muss der Kunde erst herausfinden, hinter welchem Begriff sich ein Obazda verbirgt. Das dürfte keiner Seite schmecken. Doch letztlich wird nichts übrig bleiben, als die neue EU-Schutzregel zu schlucken. Auch wenn einem über so einen Kaas nichts als Ärger hochkommt. Obazda-Rezept

Auch wenn die Grundzutaten in der Regel gleich sind. Bei den Feinheiten variieren die Rezepte für Obazd'n ähnlich stark wie bei der Namensschreibung. Jeder Wirt und jede Hausfrau da seine/ihre eigenen Kniffe. Josef Heining, Küchenchef des Hotel-Restaurants "Zur Heimat", hat sein Rezept dem NT verraten: 250 Gramm reifer Camembert, 125 g Doppelfrischkäse, 125 g Romadur, 150 g Butter, 60 bis 80 g klein gehackte Schalotten, 6 EL Bier, etwa 1 El Paprikapulver, Salz, Pfeffer, 1 TL gemahlener Kümmel, 2 EL gehackte Petersilie, 2 EL Schnittlauch. Wer's mag, fügt 1 bis 2 Knoblauchzehen hinzu.

Weiden/Neustadt. Tatsächlich könnte Obazda bald von den Speisekarten der Region verschwinden. Zumindest dem Namen nach. Denn die Schutzgemeinschaft Obazda der Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft hat diese und ähnlich klingende Bezeichnungen über die EU-Kommission schützen lassen. Schon im Juni 2015. Doch erst jetzt hat die Landesanstalt für Landwirtschaft die Gastronomieverbände darüber informiert. Weil sich niemand darum geschert hat oder weil es einfach nicht bekannt war? Den vom NT befragten Wirtinnen und Wirten war die Regelung jedenfalls neu.Sie wollen sich auf keinen Fall unterbuttern lassen. "Welcher Wirt zahlt denn 300 Euro pro Jahr, bloß dass er Obazda auf seine Speisekarte schreiben darf?", echauffiert sich die Chefin des Hotel-Restaurants "Zur Heimat". Angelika Heining gibt gleich selbst die Antwort: "Keiner." Sie selbst und ihr Sohn Josef, der als Küchenchef den beliebten Brotaufstrich nach eigenem Rezept (siehe Kasten) frisch anrührt, lehnen das jedenfalls strikt ab. Die EU-Regelung legt zwar nur ein Grundrezept fest und lässt damit Platz für eigene Variationen. Aber nur wer sich bei einem der drei zugelassenen Kontrollsysteme anmeldet und dafür laut Angelika Heining 300 Euro im Jahr zahlt, darf auf seiner Speisekarte weiterhin einen Obazdn anpreisen. Er erhält dann ein Siegel, dass laut EU-Vorgaben auch abzudrucken ist. "Bürokratie ohne Ende", schimpft die Chefin.Völlig unverständlich ist für sie, dass ein fertig gekaufter Obazda weiterhin unter diesem Namen auf die Speisekarte darf. "Wir machen alles frisch, da sind keine Konservierungsstoffe drin. Das ist doch besser als ein fertiges Produkt, bei dem die Industrie Zusatzstoffe verwenden darf." Die Heinings werden ihren Obazdn deshalb in Zukunft als "angemachter bayerischer Bierkäse" oder "Aufstrichkäse" auf die Karte setzen. "Vielleicht darf man irgendwann nicht mehr Brezen sagen", unkt die ehemalige Stadträtin. "Dann heißt's, geschlungenes Laugengebäck."Auch die Zoiglwirte trifft es hart. Fast jeder von ihnen hat Obazdn auf der Speisekarte. Wie zum Beispiel Monika Bauer. Erst am Wochenende hat ein Kollege die "Lingl"-Wirtin über die Neuregelung informiert. "Da hatt' mer Ausschank. Die Karte war schon gedruckt." Den Käse selbst will sie auf keinen Fall streichen. Er zählt zu den "Rennern". Dafür will sie einen neuen Namen suchen. "Ich seh' nicht ein, dass ich 300 Euro zahl', bloß dass ich Obazda schreiben darf. Ich hab ja ein eigenes Rezept." Bis zum Ausschank am 15. September ist genug Luft. Ihre erste Idee: "Vielleicht nenn' ich ihn Durchdrahda, weil ich drah mein Kaas durch." Und noch ein Gedanke schießt Monika Bauer angesichts der Bürokratie durch den Kopf: "Eigentlich eigenartig: Als wir das Zoigl schützen wollten, hieß es, des geht niat."Völlig ratlos ist dagegen Manfred Punzmann ("Schoilmichl"). "Wenn ich dem Kaas an ander'n Namen geb, sagen d' Leut' doch: Hast ebba koin Obazdn mehr?" Die EU-Regelung findet er "an Schmarr'n" und grübelt: "Was soll ich na macha?"Angelika Heining blutet ihr "bayerisches Herz". Sie kann sich gar nicht beruhigen. "Da klagen die Leute übers Wirtshaussterben, aber die Reglementierungen werden immer schlimmer." Sohn Josef kocht geradezu, wenn er an die neueste Vorschrift denkt. "Wir müssen jetzt in Text und Bild dokumentieren, welcher Abfall wann wo entsorgt wurde." Wer das nicht erfüllt, dem drohen nach seinen Worten 50 000 Euro Strafe. "Da braucht man als Gastronom heute einen Rechtsanwalt und dazu einen Lebensmittelchemiker wegen der vielen Allergene." Was den Obazdn betrifft, setzt seine Mutter das Schlusswort: "A so a Schmarr'n mit dem Kaas."