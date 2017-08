Schritt für Schritt wird das neue E-House fertiggestellt. Außenwirkung werden nicht nur seine neuen Institute und Einrichtungen entfachen. Auch das Gebäude wird zum Blickfang, ganz besonders in der Nacht.

Sparkasse im ersten Stock

Fläche für Start-Ups

Die Begeisterung des Architekten Stefan Kunnert steckt an. Wer ihn beim Rundgang durch die Stockwerke des neuen E-Houses auf dem Campus der OTH in Weiden begleitet, ahnt, dass hier etwas Außergewöhnliches entsteht. "Wirtschaftswelt und akademische Welt treffen aufeinander", sagt Kunnert über die künftige Nutzung des Gebäudes.Im baulichen Konzept sollte diese Grundidee umgesetzt werden. Der Blick vom obersten Stockwerk hinüber zu Hochschule und WTC zeigt: "Die Campusallee führt direkt in das neue Gebäude." Der Architekt ergänzt: "In den Arkaden des Eingangsbereichs werden die Menschen aus dem Campus aufgefangen". Der Hermann-Brenner-Platz bekomme jetzt "eine Raumkante". Alle Nutzer des E-Houses, die nicht direkt zur OTH gehören, hätten eine Gemeinsamkeit. "Jeder kooperiert mit der OTH", macht Kunnert deutlich.Der Weg ins Gebäude führt zunächst in das Erdgeschoss. Einziehen wird dort die Sparkasse Oberpfalz Nord. Ihr Vorstandschef Ludwig Zitzmann war bekanntlich der Ideengeber für das E-House. Noch sind seine zukünftigen Räume weitgehend im Rohbau, doch zahlreiche Handwerker arbeiten an der Installation. Eine offene Anlaufstelle in der digitalen Welt des Finanzwesens für Privat- und Geschäftskunden soll es dort geben. "Wir wollen auch unsere digitalen Erfahrungen mit Professoren und Studenten teilen sowie ein Stück Labor dort mit einrichten", beschreibt Sparkassenvorstand Zitzmann.Über Betonstufen, die laut Kunnert später mit Flossenbürger Granit belegt werden, führt der Weg in das erste Stockwerk. Hier soll der Kern des OTH-Bereichs untergebracht werden. Zunächst ist es der Forschungsbereich E-Commerce und "Digital Business". Hier soll das Anwenderverhalten, speziell im Online-Handel, erforscht werden. Auch Teile der Medizintechnik aus der OTH werden in das erste Stockwerk einziehen.Das Digitale Gründerzentrum wird mit weitgehend kostenlosen Flächen für junge Start-Ups ebenfalls auf diese Etage einziehen. Fläche sei genug vorhanden, versichert der Architekt. Jedes Stockwerk umfasse 327 Quadratmeter Gesamtfläche und 267 Quadratmeter Bürofläche. Kunnert nennt weitere Details. Die Fenster sind nicht einheitlich in allen Stockwerken übereinander gelegt, sondern "tanzen in einer Fassade". Die Fensterbrüstungen sind sehr tief angelegt, so werde "draußen zu drinnen". Verkleidet sind die Fenster "im warmen Holzton".Energie wird durch "Wärmepumpengeothermie" erzeugt. Sie kühlt im Sommer und wärmt im Winter. Strahlungswärme komme aus der Decke. "Bauteilaktivierung", so der Experte. In den zweiten Stock zieht das Fraunhofer Institut mit seinen Lernlaboren zur Cybersicherheit ein.Das dritte Stockwerk wird das Ingenieurbüro Coplan belegen. Einmieten kann man sich noch im vierten Stock. Im fünften wird die Praxis von Kieferchirurg Dr. Ach einziehen. Das gesamte Gebäude sei "hundertprozentig barrierefrei", versichert Kunnert. Bei Nacht werden gläserne Buchstaben die Leuchtschrift E-House weit in die Umgebung tragen. Am 17. November soll Wirtschaftsministerin Ilse Aigner dies bei der Einweihungsfeier bewundern können.