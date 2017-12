Über 30 Mitgliedern wohnten der Versammlung im Restaurant am Flugplatz Latsch bei. Für den scheidenden Kreissprecher Florian Schläger ein Beleg, dass das Interesse an den Aktivitäten des Netzwerkes weiter groß sei. "Wir haben uns auch dieses Jahr bemüht, den jungen Unternehmern und Unternehmerinnen ein spannendes Programm aus Fachinformation, Netzwerken und gesellschaftlichen Events zu bieten", sagte Schläger. Er verwies auf die Fachveranstaltungen unter dem Titel "Zur Sache, Junioren", zwei informative und gut besuchte Abende zu Marketing und Innovation. Dazu gab es Betriebsbesuche, die "lange Nacht der Wirtschaftsjunioren" oder auch familienorientierte Aktivitäten wie gemeinsames Wandern. Dass heuer das gemeinsame Gansessen ausfiel, verbucht Schläger als Betriebsunfall: "Wir lassen uns nicht unterkriegen und bieten es den Mitgliedern auch nächstes Jahr wieder an."Zur Versammlung war auch Landesvorsitzender Sebastian Döberl gekommen, der in seinem Beitrag hervorhob, dass im kommenden Jahr der Landtagswahl die Wirtschaftsjunioren Bayern zu klarer Positionierung aufgerufen seien. Bei der Neuwahl des Kreissprechers übergab Schläger nach dem Grundsatz "one year to lead" das Amt an Joachim Keller , Steuerberater aus Weiden. Dieser konnte sich über ein einstimmiges Votum freuen."Wir müssen im nächsten Jahr noch stärker nach außen gehen, um die Junioren als wichtiges Netzwerk für junge Unternehmer in der Region weiter zu etablieren", kündigte Keller an. "Wir verzeichnen gerade eine Reihe von Nachfolgern in der Nordoberpfalz, die in das Geschäftsleben einsteigen und gute Kontakte suchen. Da sind wir die richtige Anlaufstelle." Keller lobte den Einsatz und das Engagement von Florian Schläger im Jahr 2017.