Ab sofort verfügt die Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen in Weiden über ein modernstes Hybridfahrzeuggetriebe der Pkw-Oberklasse. Es wird serienmäßig in der BMW-5er-Reihe aber auch in Audi-Modellen eingebaut.

Der Leiter der zentralen Forschung und Entwicklung von der ZF Friedrichshafen AG, Dr. Harald Naunheimer, stellte dem Dekan der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen, Professor Dr. Franz Magerl, jetzt die neueste Version dieses Vollhybridgetriebes für Lehre und Forschung zur Verfügung.Die ZF Friedrichshafen GmbH gehört zu den größten Automobilzulieferunternehmen der Welt, hat einen Umsatz von 35 Milliarden Euro und beschäftigt 136 000 Mitarbeiter. Das der OTH übergebene Vollhybridgetriebe kommt im Studienfach Wirtschaftsingenieurwesen bei der Vorlesung "Hybrid- und Elektrofahrzeuge" zum Einsatz. Es wurde in einer Form aufbereitet, dass alle Komponenten sichtbar sind. So können anschaulich Kenntnisse über aktuelle und künftige Entwicklungen der Antriebstechnologien vermittelt werden.Der Wissenschaftler erwartet, dass der Hybridanteil in Europa bis 2030 bis auf 60 Prozent ansteigen wird. Bei dieser Prognose sind alle Formen des Hybridantriebs (etwa "Plug-in Hybrid" oder "Full Hybrid") zusammengefasst. Gleichzeitig wird es laut Magerl erforderlich sein, wegen des zusätzlichen Gewichts von Batterie, Elektromotor, Elektronik und Leitungssystemen alle Möglichkeiten der Gewichtsreduktion zu nutzen. Elektromobilität werde sich voraussichtlich nur langsam Schritt für Schritt durchsetzen. Experten erwarten, dass selbst 2030 weltweit erst zehn Prozent aller Fahrzeuge von einem Elektromotor angetrieben werden. Entsprechendes gilt für Europa.Zwingend vorgegeben sind jedoch die maximal erlaubten Schadstoffwerte. So gilt ab 2020 in Europa ein Grenzwert von 95g CO2/km für alle neu zugelassenen Pkw. Er wird in einem realitätsnäheren Messverfahren kontrolliert. Mit der herkömmlichen Motortechnik ist dieser Grenzwert kaum zu erreichen. Die breite Marktreife von Elektromobilen lässt auf sich warten. Als Übergangslösung ist deshalb an der Hybridtechnologie nicht vorbeizukommen. Vor diesem Hintergrund nimmt diese Technik auch bei den Wirtschaftsingenieuren an der OTH breiten Raum ein.