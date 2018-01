Grenzüberschreitende Zusammenarbeit setzt voraus, dass man die Sprache des Nachbarn auch versteht. Für die Polizei gilt dies in ganz besonderem Maße, weshalb auch sieben Polizeibeamte an den Tschechisch-Sprachkursen teilgenommen haben. Nun bekommen sie ihre Zertifikate.

Sprachstipendien Frederic Ohnhauser, Patrick Pöllath Carresa und Pamela Neidt erhielten ein Sprachstipendium für Sommerakademien an tschechischen Universitäten, gestiftet vom Tschechischen Schul-, Jugend- und Sportministerium und dem Bezirk Oberpfalz. (exb)

"Sprache öffnet Türen zu einer neuen Welt", sagte Josef Weilhammer, Leiter der Europaberufsschule bei der Feierstunde in der Staatlichen Fachakademie für Übersetzen und Dolmetschen. Sieben Polizeibeamte sowie sechs Schüler und Studierende hatten an Sprachkursen in Tschechisch teilgenommen. Erfolgreich legten sie ihre Zertifikatsprüfung an der Karls-Universität Prag in den verschiedenen Sprachniveau-Stufen ab. Bis zu A2-Kenntnissen schafften es die Polizeibeamten, sogar bis B2 die Studierenden. "Leistungsbereitschaft, Leistungswille und Leistungsfähigkeit müssen vorhanden sein, um diese Ergebnisse zu erreichen", lobte Weilhammer die erfolgreichen Prüfungsteilnehmer.Tschechisch sei für viele Menschen "wegen der ungewöhnlichen Anhäufung von Konsonanten" schwieriger zu lernen als zum Beispiel Englisch oder Französisch, sagt Weilhammer. Bezirkstags-Vizepräsident Lothar Höher bezeichnete die Absolventen als "Botschafter unseres Landes".Landtagsabgeordnete Annette Karl lobte die Verdienste der Sprachenschule: "Ich freue mich, dass diese Lehrgänge hier stattfinden, während in einigen anderen europäischen Ländern gerade separatistische Bewegungen überwiegen." Den erfolgreichen Polizeibeamten gratulierte auch Polizeidirektor Hans Girschick, Leiter des Fortbildungszentrums der bayerischen Polizei in Ainring. Die meisten hätten "privat nachgearbeitet", um die Prüfungen zu bestehen.Tschechisch zu lernen, sei bei der Polizei zwischenzeitlich "ein Erfolgsmodell" geworden, nachdem es vorher einige Jahre eingeschlafen gewesen sei. Der Polizeidirektor lobte im Besonderen auch die Rahmenbedingungen der Schule.