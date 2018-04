Eine Baustelle mitten in der freien Natur? Die Erdarbeiten, die auf dem Hang über Halmesricht begonnen wurden, sind die ersten Vorboten für das von der Familie Engel geplante Gestüt für Westernpferde. In dem mit der Stadt erstellten Wasserrechtsverfahren ist festgelegt, dass die "Wasserrückhaltung" geregelt sein muss, bevor mit den Bauarbeiten (Entscheidung im nächsten Bauausschuss) begonnen wird.

Ziel sei es, so bestätigt Christian Engel, jegliche Hochwassergefahr für Halmesricht zu bannen. Kein Tropfen Regenwasser werde sein Gestüt verlassen. Vielmehr werde das Hangwasser in Zisternen gesammelt, überflüssiges Wasser an die Sickergrube abgegeben. Die Sickergrube habe keinen Ablauf in einen Vorfluter. "Wir versuchen, die Eingriffe in die Landschaft so harmonisch wie möglich zu gestalten", verspricht Christian Engel, der mit dem Bau der Gebäude für das Gestüt seiner Frau so schnell wie möglich beginnen will.Neben einer Reithalle (80 mal 40 Meter) werden zwei je 50 mal 12 Meter große Ställe für insgesamt 50 Pferde (15 im Eigentum der Familie Engel) gebaut. Mehr als 20 Hektar Boden bei Halmesricht bleibe für die "Denkwelt" reserviert, betont Engel.