Vor dem großen Fest noch schnell noch Weihnachtspost versenden? Das kann länger dauern. Die Schlange vor den Postschaltern in der Bahnhofstraße ist lang.

Allgemeine Tipps Online-Frankierung nutzen, um nicht in der Schlage zu stehen



Sendungen an den Packstationen Tag und Nacht abliefern



Briefmarken im Vorrat kaufen



Leerungszeiten auf den Briefkästen vor dem Einwurf beachten

Die letzte Chance Pakete in den Postbank Finanzcentern bis spätestens Freitag, 22. September, 10 Uhr, abliefern



Pakete und Päckchen in den kleinen Postfilialen oder Paketshops heute vor 18 Uhr abgeben



Briefe und Weihnachtskarten am besten heute schon einwerfen

Mittwoch, kurz vor 8.30 Uhr. Schon bevor sich die Türen des Postbank-Finanzcenters öffnen, ist der Vorraum gut gefüllt. Viele haben sich auf den Weg gemacht, um ihre Weihnachtspost noch rechtzeitig auf die Reise zu schicken. Dann geht es los. Schnell reicht die Schlange vom Schalter bis vor das Gebäude. Einen nahe gelegenen Parkplatz konnten ohnehin nur die ergattern, die viel Glück mitgebracht haben. Was die Kunden aber vor allem mitbringen müssen: Zeit."Die Bestell-Flut ist wie immer zur Weihnachtszeit groß", weiß Erwin Nier, Pressesprecher der Deutschen Post. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Pakete noch pünktlich unter dem Baum liegen, sei jedoch groß - wenn man sich an die Versandtermine halte. "Jetzt zu Weihnachten sind täglich locker 100 Millionen Briefe und circa 8 Millionen Pakete unterwegs. Die Mitarbeiter arbeiten auf Hochtouren." So sei es selbst in der Weihnachtszeit möglich, 96 Prozent der Briefe schon am nächsten Werktag zuzustellen. Wenn Postkarten und Briefe länger unterwegs sind, liege das meist daran, dass sie maschinell nicht verarbeitet werden könnten. Möglicherweise, weil die Anschrift undeutlich geschrieben sei.Selbst das Schlangestehen könne man sich mit eine paar einfachen Tricks ersparen, sagt Nier. Zum Beispiel, indem man Pakete und Päckchen online frankiert. Dann könnten sie schnell und einfach in den Filialen abgegeben oder an den Packstationen eingelegt werden. Selbst die Frankierung sei an diesen Packstationen Tag und Nacht möglich.Bei Briefmarken rät der Pressesprecher: "Stets einen kleinen Vorrat zu Hause haben." Häufig würden Briefe zu spät in die Briefkästen eingeworfen. So würden sie erst am Folgetag abgeholt. Deshalb solle man, bei dringenden Postenkarten und Briefen, vorher die Leerungszeiten am Postkasten kontrollieren.Ob die Weihnachtspakete pünktlich ankommen, sei abhängig davon, wo man sie abgibt. Bei den kleinen Filialen oder Paketshops sei diesen Donnerstag die letzte Chance. "Wer das nicht schafft, muss morgen früher aufstehen, und sich auf den Weg zu einem Postbank-Finanzcenter machen", rät Nier. Diese seien neben der Weidener Filiale in der Bahnhofsstraße zum Beispiel in Schwandorf, Grafenwöhr oder Sulzbach-Rosenberg zu finden. Die Weihnachtspost sollte in der Regel lieber früher als später verschickt werden. Denn vor Wettereinbrüchen oder Unfällen sind ja selbst die Mitarbeiter der Post nicht gewappnet.