Sport Weidenberg

19.06.2017

19.06.2017

Neue Herausforderung für Fußball-Trainer Konrad Fünfstück: Der ehemalige Coach des 1. FC Kaiserslautern, der aus Weidenberg (Kreis Bayreuth) stammt, wechselt in die zweite Schweizer Liga zum FC Wil.

Sein Vertrag bei den Pfälzern, wo Fünfstück am 20. Mai 2016 entlassen worden war, wurde aufgelöst. Der gebürtige Bayreuther erhält in der Schweiz einen Kontrakt bis 2019. Sein Co-Trainer Marco Grimm wird ihm auch in Wil assistieren. In der Schweizer Challenge-League sind Traditionsvereine wie Xamax Neuchatel oder Servette Genf vertreten.