Freizeit Weiding

18.03.2018

18.03.2018

Berichte über den Fußballsport dominierten jahrelang die Tagesordnung bei der Jahresversammlung des Sportclubs Weiding. Nun stehen Gesellschaftliches und die Gemeinschaft beim Rückblick im Mittelpunkt. Auf eine Ehrung können die Mitglieder besonders stolz sein.

In Gemeinde verankert

Einladung nach Prag

288 Mitglieder, wie Vorsitzender Josef Hellerbrand in seinem Bericht über das vergangene Jahr ausführte, gehören aktuell dem Sportclub an. 160 Personen zählt die Gymnastikgruppe, 128 sind bei der Fußballabteilung eingetragen. In Vorstandssitzungen befasste sich das Gremium mit der Programmgestaltung, dazu war der Sportclub an vier Besprechungen der SpVgg Schönseer Land 2012 vertreten.Im Gemeindebereich war der Verein unter anderem bei Faschingsveranstaltungen, beim Starkbierfest im Vereinslokal, dem Gartenfest der Einheit-Schützen und beim Bürgerschießen dabei. Besucht wurden zudem die Gründungsfeste der Feuerwehren in Schönau und Schönsee. Ein ausgezeichnetes Verhältnis pflegt der SC zum Pflegeheim Frauenthal, die Teilnahme am dortigen Herbstfest war für die Mitglieder wieder eine Ehrensache.Über ein Jahrzehnt lässt der Sportclub beim integrativen Sport- und Spielefest das Thema Inklusion Realität werden. In Zusammenarbeit mit dem Therapeutischen Pflegeheim Frauenthal stand im vergangenen Jahr auf dem Sportgelände die Gemeinschaft mit benachteiligten Menschen zum elften Mal im Mittelpunkt. MdL Alexander Flierl hatte wieder die Schirmherrschaft übernommen. Ein großes Helferteam war für die Betreuung der Teilnehmer aus verschiedenen Pflegeeinrichtungen, auch aus Tschechien, den ganzen Tag bei der Betreuung engagiert und hatte sich um die Verpflegung aller gekümmert.Die Bedeutung dieses Sportfestes mit der Teilnahme von Menschen mit und ohne Behinderung, unterstrich im vergangenen Jahr der Bezirk Oberpfalz mit der Verleihung des Inklusionspreises durch Präsident Franz Löffler. Des weiteren, so der SC-Vorsitzende, wurde das integrative Sport- und Spielefest vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds als "Veranstaltung des Monats Juni 2017" gekürt. Josef Hellerbrand dankte Vorstandskollegen, Mitgliedern, freiwilligen Helfern und allen Sponsoren für die Unterstützung im vergangenen Jahr. Die erwähnten Auszeichnungen würden das hervorragende Miteinander widerspiegeln.Im Blick auf anstehende Termine nannte Hellerbrand die Einladung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds am Samstag, 2. Juni, nach Prag. Das 12. Sport- und Spielefest steht am Samstag, 16. Juni, im Terminkalender. Kurzfristig wird in den Sommermonaten am Sportgelände ein Event geplant und dann rechtzeitig bekanntgegeben.Das integrative Sport- und Spielefest sei aller Ehren wert, betonte SC-Ehrenmitglied Erich Schlicker, der dabei an die Worte von Bezirkstagspräsident Franz Löffler bei der Verleihung des Inklusionspreises erinnerte. Die Vereinsführung könne stolz sein, eine solche Veranstaltung abhalten zu können und habe sich damit die Auszeichnung mehr als verdient. Anerkennende Worte fand darüber auch Ehrenmitglied und Altbürgermeister Hans Wirnshofer, der der Vereinsführung und dem Sportclub zu dieser Ehrung gratulierte. Weiter dankte Weidings Ehrenbürger für die gute Zusammenarbeit und freute sich dazu darüber, dass der Verein auch finanziell "gut dasteht".