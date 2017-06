Miteinander ist besser

Freizeit Weiding

21.06.2017

15

0 21.06.201715

Das Miteinander mit benachteiligten Menschen wird besonders beim integrativen Sportfest in Weiding deutlich. Zum 11. Mal gab es diese Veranstaltung - und dazu eine Extra-Auszeichnung aus Prag.

Veranstaltung des Monats

Fairness und Begeisterung

(mmj) Mit dem Aufbau des Spieleparcours waren die Organisatoren des Sportclubs um Vorsitzenden Josef Hellerbrand und Petra Spachtholz vom "Haus Fuchsenschleife/Dr. Loew Soziale Dienstleistungen aktiv, um für einen unterhaltsamen Tag für die am Sportfest Beteiligten zu sorgen. Nicht nur am Spielfeld herrschte reges Treiben, sondern auch im Sportheim des SC.Obligatorisch, wie bereits in den vergangenen Jahren, hatte MdL Alexander Flierl (CSU) die Schirmherrschaft übernommen. Bei der Eröffnung konnte Josef Hellerbrand neben Bürgermeister Manfred Dirscherl und Gemeinderäten weitere Ehrengäste willkommen heißen. Gekommen waren Ehrenbürger Hans Wirnshofer, SC-Ehrenvorstand Josef Betz, Ehrenmitglied Erich Schlicker, CeBB-Leiter Hans Eibauer, Vertreter örtlicher Vereine und viele, die das integrative Sportfest mit Geld- und Sachspenden unterstützen.Dabei war auch wieder der Bayernfanclub "Wildes Bergvolk" mit einer Tombola. Anwesend war ebenfalls Andrea Tröger, die, noch unter ihrem Mädchennamen Lindmeier, mit einer Projektarbeit während ihrer Ausbildung den Anstoß für das integrative Sportfest gab.Eine besonders erfreuliche Nachricht für die Veranstalter vom Sportclub und "Haus Fuchsenschleife" war bereits vor der dem Sportfest aus Prag eingetroffen: Das integrative Sportfest wurde vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds als Veranstaltung des Monats Juni gekürt. Die Idee, grenzübergreifend ein Fußballturnier mit Behinderten zu veranstalten, fand in dieser Organisation Interesse und wird von dieser Einrichtung unterstützt. Dass im Nachbarland dieser Sporttag immer mehr Aufmerksamkeit findet, zeigte sich wieder in der Anwesenheit von drei Gruppen, darunter eine mit blinden bzw. stark sehbehinderten Menschen aus dem Raum Karlsbad.Der Sportplatz war in ein Kleinfeld für das Turnier der Fußballer und dem Spieleparcours eingeteilt. Ballrollen zwischen Slalomstangen, Drehen am Glücksrad oder Büchsenwerfen - mit Eifer machten alle bei den Spielen mit.Dabei wurden auch Punkte vergeben und bei der Siegerehrung konnten die Teilnehmer unter den vielen Preisen auswählen. Ehrgeiz zeigten ebenso die Fußballer, Fairness und und Freude am Spiel war aber für alle oberstes Gebot. Da war es selbstverständlich, dass alle der Siegermannschaft von "Loew Aktiv" aus Wernberg gratulierten.In ihren Grußworten freuten sich Bürgermeister Manfred Dirscherl und MdL Alexander Flierl über die Begeisterung, mit der alle, von den Teilnehmern über Organisatoren, Betreuer und Zuschauern, jährlich die Veranstaltung zu einem Beispiel gelebter Integration werden lassen. Sie dankten dafür den Verantwortlichen des Sportclubs und Petra Spachtholz/Haus Fuchsenschleife.SC-Vorsitzender Josef Hellerbrand erwähnte das Engagement aller Helfer, mit dem dieses Event wieder ein Erlebnis für alle Beteiligten wurde. Ob die Schiedsrichter beim Fußballturnier, die Damen am Kuchenbüffet oder die Männer am Grill, alle tragen mit zum erfolgreichen Gelingen bei. Für Erich Schlicker gab es von Hellerbrand einen besonderen Dank. Das SC-Ehrenmitglied ist als Spendensammler für das integrative Sportfest immer erfolgreich unterwegs.