02.01.2018

Neben Können ist auch eine Portion Glück gefragt, wenn die Mitglieder des Schützenvereins "Einheit" beim Nussschießen ihr Ziel ins Visier nehmen. Aber das ist nicht der einzige Wettkampf, der mit Trophäen lockt.

Den Nachschlag zum Abendessen bei der Jahresschlussfeier hatten Schützenmeister Horst Fettke und Schießleiter Josef Bock vorbereitet: Es war die Siegerehrung. Trophäen gab es für alle, die beim Nikolausschießen vorne lagen. Außerdem standen auch die Sieger beim Wettkampf um die Geburtstagsscheibe im Fokus, die ein Ehrenmitglied gestiftet hatte. .Die Zielgenauigkeit war beim Nikolausschießen des Schützenvereins "Einheit" zweitrangig: Zahlen auf einer Glücksscheibe waren zum Jahresausklang am Schießstand im Vereinslokal zu treffen. Und da hatten nach der Auswertung gleich drei Teilnehmer mit 64 Punkten das selbe Ergebnis. Um aber dennoch einen Sieger zu ermitteln, forderte das Trio beim Würfeln die Glücksgöttin noch einmal heraus. Dabei setzte sich Ulrike Beck vor Carina Maier und Manfred Dirscherl an die Spitze.Auf den weiteren Plätzen von insgesamt 23 Schützen folgten Konrad Betz, Angelika Bösl und Maria Bock. Bei den Nachwuchsschützen stand Alexander Korn ganz oben auf der Siegerliste - vor Sofian Schadow, Michael Ring, Sarah Bartsch, Noah Friese und Simon Bartsch.Treffsicherheit war allerdings beim Schießen um die Geburtstagsscheibe von Rudolf Betz senior gefordert. Das Ehrenmitglied hatte die Scheibe anlässlich seines 90. Geburtstags für die "Einheit"-Schützen gestiftet. Stellvertretend für seinen Vater überreichte Konrad Betz an den Gewinner, Schießleiter Josef Bock, diese Trophäe.Dass sich die jungen Schützen nicht nur für den Schießsport, sondern auch für Fußball begeistern lassen, zeigt das interne Turnier um ein Poster mit der Mannschaft von FC Bayern München. Dieses hängt künftig im Kinderzimmer von Michael Ring. Trostpreise in Form von Süßigkeiten gab es für die Teilnehmer auf den nachfolgenden Plätzen.