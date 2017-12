Chaos auf der Polizeiwache

Kultur Weiding

29.12.2017

8

0 29.12.2017

Die Diensthabenden auf der Polizeiwache 007 bringt nichts aus der Ruhe. Ein Nickerchen gehört genauso zum Tagesablauf wie das Mittagessen am Schreibtisch. Aber plötzlich kommt Leben in die Amtsstube.

Rollator als Verursacher

Heiratsschwindler gesucht

"Vorhang auf" heißt es auf der Bühne im Jugendheim, nachdem Regisseur Helmut Betz die Theaterfreunde begrüßt. Schon die erste Szene überzeugt vom überschaubaren Engagement der diensthabenden Gendarmen. Seit sich Dienststellenleiter Otto Greifer (Alfred Ferstl) in den Ruhestand verabschiedet hat, kümmern sich die Oberwachtmeister Heinz Wimpel (Sebastian Betz) und Ernst Huber (Stefan Betz) um Recht und Ordnung.Den täglichen Ablauf der Dienststunden bestimmen sie mit Unterstützung ihrer Sekretärin Meischen (Bianca Schneider) selbst. In dem Durcheinander muss sogar die Putzfrau Erna (Karina Hellerbrand) öfter zum Telefonhörer greifen. Unangemeldet, in ziviler Montur, will sich der neue Chef Armin Klug (Sebastian Stoiber) seinen künftigen Mitarbeitern vorstellen.Ohne auf irgendeinen Dialog einzugehen, machen Wimpel und Huber ihm klar, dass er warten müsse, bis sie für ihn Zeit haben. Ungewohnt für die Hüter des Gesetzes ist es da auf einmal, als Molly Storch (Sabrina Stoiber) bei ihnen auftaucht. Ihr Fahrzeug sei von einem alten Tattergreis angefahren worden, worauf dieser Unfallflucht beging, so ihre Aussage. Dieser Alte ist aber kein anderer als der frühere Polizeichef. Er war mit seinem Rollator von seiner Wohnung im Seniorenheim in die Dienststelle unterwegs, um sich dort einen Überblick über die Arbeitsweise nach seinem Ausscheiden zu verschaffen.Ernst Huber hat neben der dienstlichen Herausforderung auch mit einem privaten Problem zu kämpfen. Er hat seiner Verlobten Palmine (Monika Ferstl) nämlich dann die Heirat versprochen, wenn er zum Oberwachtmeister befördert wird.Nachdem diese erfährt, dass er bereits seit Jahren im Rang hochgestuft wurde, kommt es für ihn knüppeldick. Kompliziert wird es zudem für die eigentlich durch nichts aus der Ruhe zu bringenden Polizisten, als die auf der Wache deponierte Spardose von Oma Tilli (Rebecca Hermann) verschwindet.Charmant gegenüber Meischen und Molly zeigt sich auf der Bühne immer wieder Antonio Alforno (Josef Schneider), dessen Verhalten aber alle anderen etwas misstrauisch beobachten. Dass dieses auch berechtigt ist, stellt sich mit der Fahndungsmeldung nach einem Heiratsschwindler heraus. Armin Klug, zielstrebiger Neuling auf dem Chefsessel, will nun mit Disziplin und Ordnung alle Fälle aufklären. Augenscheinlich zwar ungewollt, aber mit List trägt da auch sein Amtsvorgänger Greifer zum Erfolg bei. Bemerkenswert ist letztendlich die Feststellung, mit welcher Methode der neue Chef das Regiment in der Polizeiwache 007 fortführen will.Humorvolle Stunden und Unterhaltung garantieren die Protagonisten den Besuchern im vollbesetzten Jugendheim. Regisseur Helmut Betz, assistiert von Fritz Lindmeier, hat mit den Spielern das Stück einstudiert, auf jeden der Darsteller ist die entsprechende Rolle zugeschnitten. Andreas Horn sorgt für die funktionierende Technik auf der Bühne, Amelie und Elvira Hermann sind mit Martina Dirscherl für die Maske zuständig.Mit "Polizeiwache 007" setzen Theaterverein und Feuerwehr die Tradition des Laienspiels in der Gemeinde fort. Weitere Aufführungen dieses Stücks sind heute und am Freitag, 5. Januar. Beginn 19.30 Uhr.