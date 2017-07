Politik Weiding

20.07.2017

Für die Investitionen im Haushaltsjahr 2017 reichen die Rücklagen von knapp einer Million Euro nicht aus. Die Gemeinde Weiding muss deshalb einen Kredit in Höhe von 257 650 Euro aufnehmen. Der neue Bauhof ist nur ein Grund dafür.

Kein "Krippenkind"

Keine Förderung

Haushaltplan, Kostenstellen, Finanzplanung 2016 bis 2020: Bürgermeister, Gemeinderäte und die Zuhörer bei der Sitzung im Aufenthaltsraum des Feuerwehrhauses hörten viele Zahlen. Verwaltungsfachwirtin Lisa Biegerl und Geschäftsleiter Matthias Jeitner konnten zu allen Punkten einstimmige Beschlüsse vermerken.Keine Einwände gab es laut Zweiten Bürgermeister Christian Ring hinsichtlich der kürzlich stattgefundenen Prüfung der Jahresrechnung 2016. Diese wurde einstimmig genehmigt und Bürgermeister Manfred Dirscherl die Entlastung erteilt. Zum vorliegenden Entwurf des Haushaltsplans und der Finanzplanung erläuterte Lisa Biegerl meist geringfügige Änderungen an verschiedenen Kostenstellen gegenüber dem Jahr 2016. Zurückgehende Schülerzahlen zur Hauptschule Oberviechtach ermöglichten den Ansatz für 2017 auf 12 300 Euro gegenüber 16 000 Euro im Vorjahr auf der Ausgabenseite zu senken, für die Grundschule Schönsee wurde der Ansatz von 18 000 auf 19 000 Euro erhöht.Aktuell wird die Kinderkrippe in Schönsee von Weidinger Kleinkindern nicht genutzt, weshalb im Haushalt lediglich 100 Euro (Merkposten) angesetzt werden. Für neue Wanderkarten, Wegweiser und Hinweisschilder werden im aktuellen Haushaltsjahr 4000 Euro berücksichtigt. Für den Straßenunterhalt sieht das Gremium einen Betrag von 47 000 Euro (Vorjahr 65 000 Euro) für ausreichend. Bei der Position "Instandhaltungskosten Schule/Lehrerwohnhaus" werden 8000 Euro, überwiegend für Balkonsanierung, angesetzt. Die Verwaltungsumlage für die VG Schönsee vermindert sich um 4000 Euro auf 60 100 Euro.Im Vermögenshaushalt 2017 sind für die Setterl-Kapelle 4 500 Euro Kosten berücksichtigt. Der Zuschuss für die Kosten zum Bau der Kinderkrippe in Schönsee findet in den Haushaltsjahren 2017/18 einen Niederschlag mit je 50 000. Der Erwerb eines Aufsitzmähers beziffert sich auf 26 500 Euro. Für die Anschaffung eines Salzsilos werden 45 000 Euro berücksichtigt. Für das Projekt "Bauhof-Neubau" inklusive Planung werden 460 000 Euro (2017) und 382 300 Euro (2018) ausgewiesen.An Einnahmen an Verbesserungsbeiträgen für die Kläranlage werden heuer und nächstes Jahr jeweils 350 000 Euro angenommen, auf der Kostenseite belaufen sich die Ausgaben (nach Ausschreibung) auf 932 000 Euro für dieses Haushaltsjahr. Die Kosten für die Breitbanderschließung beziffern sich voraussichtlich auf 359 400 Euro (2017) und 147 200 Euro (2018). Diesen Zahlen stehen Zuweisungen von 200 000 Euro (2017) und 205 000 Euro (2018) gegenüber. Für eventuellen Grunderwerb sind 72 100 Euro berücksichtigt.Generell werden für die aktuellen und bevorstehenden Investitionen im Haushaltsjahr 2017 der Verbrauch der Rücklagen von 980 800 Euro und eine Kreditaufnahme von 257 650 Euro erforderlich. Für das kommende Jahr wird ein weiterer Kreditbedarf von 204 750 angesetzt. Der Bürgermeister informierte über die Fortsetzung des Breitbandausbaus in der Gemeinde. Für das erforderliche Salzsilo für den Winterdienst sei keine Förderung zu erwarten.