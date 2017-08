Vermischtes Weiding

23.08.2017

Weiding/Schönau/Hannesried. Am kommenden Sonntag heißt es nach 26 Jahren für die Pfarrei Weiding Abschied von ihrem Pfarrer Dr. Jan Adrian Lata zu nehmen. Der Theologe, geboren in der Nähe von Tarnów, geht offiziell in den verdienten Ruhestand. Seit dem Jahr 1991 versah der Pfarrer seinen Dienst in Weiding mit den Nebenorten Schönau, Hannesried und Kagern.

Dr. Lata, der die Natur liebt und schätzt, verabschiedet sich auf eigenen Wunsch von seiner Pfarrgemeinde am Sonntag in einem Dankgottesdienst am Schönbrunnen. Abmarsch dazu ist um 8.30 Uhr am Parkplatz vor den Rosenkranzstationen auf dem Weg zum Schönbrunnen. Um 9 Uhr beginnt am Schönbrunnen der Schlussgottesdienst aus Dankbarkeit, musikalisch umrahmt von der Blaskapelle Weiding. Im Anschluss besteht bei einem Imbiss die Möglichkeit zu einer persönlichen Verabschiedung, bevor sich der Zug wieder Richtung Parkplatz formiert. Alle Vereine der Pfarrei Weiding beteiligen sich zivil am Dankgottesdienst. Bei schlechter Witterung findet der Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Nikolaus Weiding und der Imbiss im Jugendheim statt.