Vermischtes Weiding

09.06.2017

3

0 09.06.2017

Ein Klemmbügel könnte schon bald die Rohrschelle ablösen. Die Erfindung eines Maschinenbau-Studenten aus Weiding ist bereits zum Patent angemeldet. Und die ersten Lorbeeren dafür hat Johannes Herrmann schon in Regensburg geerntet.

Rohrschelle ersetzen

Horizont erweitern

Weiding/Regensburg. Zum 22. Mal hat die Josef-Stanglmeier-Stiftung kürzlich Preise für Studenten an der Ostbayerischen technischen Hochschule (OTH) in Regensburg vergeben. Seit 1995 erhalten jährlich drei Studierende mit hervorragenden Leistungen den mit je 2500 Euro dotierten Josef-Stanglmeier-Preis. Die diesjährigen Preisträger sind Rebekka Fraundorfer, Studiengang Europäische Betriebswirtschaft, Cornelia Mühl, International Relations and Management, und Johannes Ostner, Informatik.Die Stiftung vergab außerdem einen mit 2000 Euro dotierten Innovationspreis an Johannes Herrmann. Er hat im Studiengang Maschinenbau, ein neuartiges, hygienisches Rohrhalterungskonzept entwicklet.Bei der Preisübergabe stellte Herrmann seine Innovation kurz vor: Es handelt sich um einen Klemmbügel, der die derzeit eingesetzte Rohrschelle ersetzen soll. Der Klemmbügel sei hygienischer, könne schnell und einfach montiert und in Massen sehr preisgünstig produziert werden. Sein Patentantrag sei gerade bewilligt worden, berichtete Herrmann stolz. Einen Anerkennungspreis für seine Innovation erhielt Wendelin Regau vom Studiengang Industriedesign, für seinen "Esel Elektrokarren", ein elektrisch betriebenes Lastenfahrzeug, das sogar autonom fahren kann.Des Weiteren unterstützt die Stiftung Auslandspraktika von Studierenden der OTH Regensburg mit insgesamt 11 000 Euro. Insgesamt 21 000 Euro fließen so in die Kasse der jungen Forscher.Professor Dr. Wolfgang Baier, Präsident der OTH Regensburg, bedankte sich in seiner Rede für das großzügige Engagement der Stiftung.Stellvertretend für alle Preisträger bedankte sich Johannes Ostner bei der Stiftung. Durch seinen Auslandsaufenthalt werde er seinen eigenen Horizont erweitern, ist sich Ostner sicher. Er halte sich an die Worte von Steve Jobs, "hungrig und stets ein bisschen albern zu sein", so Ostner, der mit seinem Preisgeld ein Praktikum in Singapur realisieren wird. Der Preisträger des vergangenen Jahres, Blasius Walch, berichtete dann von seinen Erfahrungen während seines Praxissemesters in einem Umweltchemielabor an der Universidad Técnica Federico Santa María in Valparaíso in Chile.Rund 80 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft nahmen an der Veranstaltung teil. Für schwungvolle Musik sorgten Bands von Studierenden des Seminars Bandarbeit und Bandtechnik unter Leitung von Professor Dr. Christian Zürner.