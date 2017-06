Vermischtes Weiding

01.06.2017

Fast 150 Jahre ist her, dass die Setterlkapelle gebaut wurde. Nun lockte eine besondere Andacht zahlreiche Gläubige an das Gotteshaus. Es galt, den Schlusspunkt unter ein Sanierungsprojekt zu setzen.

Schäden durch Holzwurm

Gottes Nähe spüren

(frd) Die 1871 aus Bruchsteinen errichtete Kapelle liegt zwischen den Ortschaften Weiding und Preißhof, oberhalb der Staatsstraße 2154. Zu einer Maiandacht am Montag hieß Bürgermeister Manfred Dirscherl die Gläubigen willkommen. Sein besonderer Gruß galt Pfarrer Dr. Jan Adrian Lata, Altbürgermeister Hans Wirnshofer sowie Maria Horn, die sich seit vielen Jahren um die Setterlkapelle kümmert, sie pflegt und sauber hält und sich um den Blumenschmuck kümmert.Anlass für die feierliche Maiandacht war der Abschluss der Sanierung des Altars der Kapelle. Dieser stand bis 1956 in der Weidinger Kirche und wurde durch Schreiner Michael Huber für das kleinere Gotteshaus umgebaut. In den vergangenen Jahren hatte Wurmbefall den Altar in Mitleidenschaft gezogen. Die Sanierung dauerte von Frühjahr 2015 bis heuer im März.Wie der Bürgermeister verdeutlichte, sind die Kosten in Höhe von 40 000 Euro durch die Gemeinde übernommen worden. In deren Besitz befindet sich die Kapelle, die übrigens unter Denkmalschutz steht. Allerdings musste die Gemeinde Weiding die Erneuerung des Altars aus eigenen Haushaltsmitteln bezahlen, da das Kapellen-Inventar nicht in der Denkmalliste aufgeführt ist. Zuschüsse des Denkmalamtes fielen somit flach.Die Maiandacht bildete den Rahmen, um die Kapelle, den Altar und eine sanierte Marienfigur nach der Renovierung zu weihen. Die Gläubigen beteten und sangen Marienlieder zu Ehren der Gottesmutter. Pfarrer Lata stellte die Bedeutung solcher kleinen Kapellen heraus. Für viele Christen seien sie Orte der Besinnung und des Rückzuges aus dem Alltag. Die Nähe Gottes und der Gottesmutter seien hier besonders zu spüren.Pfarrer Lata verglich die Kapelle mit jener von Fatima, wo 1917 einigen Hirtenkindern die Gottesmutter erschienen ist. Er wünschte allen Gläubigen, dass sie, wenn sie die Setterkapelle besuchen, ebenfalls vom Geist Gottes erfüllt werden und seine Nähe spüren können.