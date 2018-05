Freizeit Weigendorf

09.05.2018

139

0 09.05.2018139

Im sonst beschaulichen Tal des Högenbachs geht es zu wie in einem Ameisenhaufen: Die vier Tage von gestern bis Sonntag, 13. Mai, gehören der Feuerwehr Haunritz-Högen mit ihrem 125-jährigen Jubiläum.

Die letzten Vorarbeiten halten die ganze Wehr und ihre Helfer voll auf Trab. Das große Festzelt im Wiesengrund steht. Der Startschuss fällt bereits am Donnerstag mit dem Vatertagsfrühschoppen. Dazu spielt die Band Wissma-net mit heißen Rhythmen und bodenständiger Stimmungsmusik auf. Für Speis sorgt die Metzgerei Reinhard Kohl mit regionalen Schmankerln, wie auch an den anderen Tagen. Den Gerstensaft liefert die bekannte Brauerei Fuchsbeck mit ihren Spezialitäten.Am Freitag herrscht gespannte "Ruhe vor dem Sturm". Aber nur bis zum Abend: Zum offiziellen Bieranstich um 18.30 Uhr durch Schirmherr und Bürgermeister Reiner Pickeln erwartet die Feuerwehr den ersten Besucheransturm. Ab 20 Uhr steigt die Bierzeltgaudi mit Grögötz Weißbier. Auch am Samstag geht es erst gegen Abend richtig los. Zu einem Feuerwehrfest von aktiven Leuten gehört auch der humoristische und komödiantische "Ableger" mit der Altneihauser Feierwehrkapell'n. Diese Kultgruppe marschiert um 20 Uhr auf die Bühne, und Norbert Neugirg hat wieder allerlei Unterhaltsames zu berichten. Da um 18.30 Uhr das Zelt geöffnet wird, empfiehlt sich rechtzeitiges Kommen.Der Sonntag als Höhepunkt des Jubiläums beginnt um 10 Uhr mit dem Zeltgottesdienst samt Totenehrung. Danach schließt sich ein Frühschoppen an, wo das Scheidllouh-Trio für gelockerte Stimmung sorgt. Als rustikale Spezialität wird zum Mittagstisch Ochs vom Spieß serviert.Der Festzug stellt sich ab 13.30 Uhr auf, um 14 Uhr führt dieser durch den Ort. Die farbenprächtige Parade mit Fahnen, Musikkapellen und vielen Vereinen sollte man sich als Zuschauer nicht entgehen lassen. Anschließend geht's wieder ins Zelt, wo man sich bei gemütlicher oder schwungvoller Musik der Pirker Blechmusi stärken kann.