27.06.2017

Wer am Wochenende von der B 14 nach Högen abbog, um in Richtung Birgland zu fahren, hatte Pech. Er geriet in eine Umleitung, da der Schlossplatz für Gäste und einen Pilsstand gebraucht wurde. Die beste Lösung in diesem Fall: das Auto abstellen und bei der Kirchweih mitfeiern.

Die vier Festtage starteten am Freitag mit der regional bekannten Vogelsuppe und Musik beim Dorfwirt. Am Samstag holten die Kirwaburschen und Helfer eine schlanke Fichte aus dem Wald vom Kutscherbauern Alwin Utz. Schnitzereien, darunter der Hinweis auf 30 Jahre Kirwa, und drei Kränze verwandelten den Stamm in einen Kirwabaum, der unter dem Kommando von Jürgen Bodendörfer am Nachmittag in die Senkrechte gehievt wurde.Zur Kirwa gehört die Kirche. Die Paare besuchten deshalb am Sonntag den Gottesdienst in der Johanniskirche. Beim Sternwirt am Schlossplatz spielten später die Bergwald-Musikanten auf, während sich die Kirwamoila versteckten, bis ihre Burschen sie mit Musik abholten. Im lautstarken Zug ging es zum Kirwabaum auf der grünen Wiese. Das Austanzen endete mit einem echten Kracher, denn das Oberkirwapaar bestimmt in der "Hieng" traditionell ein Schuss von Bergeshöhe. Lia Wende und ihr Partner Dominik Herrmann nahmen die handfesten Glückwünsche der anderen zehn Paare entgegen. Ähnlich robust ging es bei der Kletterpartie auf der Leiter zu, als sie Tuch und Krügl vom Baum pflückten.Die Nachkirchweih am Montag eröffnete der Frühschoppen beim Dorfwirt. Abends trafen sich die ehemaligen Paare zum zweiten Baumaustanzen, um dann bei der Musik der Versumpften und der Baumverlosung die Kirwa ausklingen zu lassen.