13.05.2018

Was für ein Abend im Högenbachtal! Die Altneihauser Feierwehrkapell'n in Lebens- und Leibesgröße! Es ist halt ein großer Unterschied, ob man daheim vor der Glotze sitzt und die Gags konsumiert oder in einer wogenden Menschenmenge Gleichgesinnter hautnah dabei ist.

Högen. Und keiner wurde enttäuscht, denn Temperament und Ausstrahlung des Oberkomödianten Norbert Neugirg sprangen vom ersten Wort über. Das Jubiläum der Feuerwehr Haunritz-Högen bescherte dem Publikum diesen Genuss.Schon der Soloauftritt hatte es in sich, denn wie gewohnt lobte der Norbert mit seinem verqueren Humor zunächst Weigendorf über den Schellenkönig, bis ihn ein Mitstreiter flüsternd auf den Irrtum aufmerksam machte und er auf Högen umschwenkte. Sein Markenzeichen - die zusammengeknüllten Papierseiten, die er aus den Tiefen seiner Hosentaschen ausgräbt - hatte anscheinend nicht funktioniert.Viele rätselten sowieso, wie er aus den Fetzen überhaupt etwas herauszulesen vermag. Die Sorge war jedoch unbegründet, denn das Feuerwerk der Geistesblitze nahm kein Ende. Die Vorstellung der unbeteiligt wirkenden Mannschaft mit ihren Charakteren als "ausgemusterte" Wehrleute wandelte sich später. Die acht Gestalten verfügen über eine ausgezeichnete Musikalität, die man in eigenen Arrangements und einer Reise durch alle Richtungen tadellos zu hören bekam.Doch das "Herzstück" des Geschehens auf der Bühne blieben die Auslassungen ihres Kommandanten. Thematisch bewegte er sich querbeet, von der Bühne der großen weiten Welt bis zum Schnupftabak des Schirmherrn. Und das alles in gut verständlichen, öfter hinterfotzigen Reimen, die aber manchem die Schärfe nahmen.Reiner Pickel wurde auch mit Gemeinderatsgeschehen und Parteiengezänk konfrontiert. Wer die Ehre hatte, namentlich erwähnt zu werden wie Birgland-Bürgermeisterin Brigitte Bachmann mit der Anspielung auf die berühmtere französische Brigitte (B.B.), kam manchmal doch etwas unter die Räder. Aber alles humorvoll mit einem Augenzwinkern und überraschenden Pointen.Unzulänglichkeiten bei Bahn oder Medien geißelte er in bekannter Schärfe. Auch die vielen Völkerschaften in ganz Deutschland bekamen ihr Fett weg, besonders die fränkischen Nachbarn. Lokalkolorit war bis zu ihm gedrungen wie die Abwasserentsorgung der Gemeinde in die Kläranlage Hersbruck, die nun den Abfall der Bevölkerung zu verarbeiten hat. Die Vorträge gab es nicht am laufenden Band, denn bei den flotten Musikstücken und dem Kampf von Reinhard Stummreiter mit der Tücke seiner großen Trommel wurde komödiantische Unterhaltung bester Qualität geboten.Mit der Entdeckung Amerikas durch einige Oberpfälzer ging dem Norbert etwas die Fantasie durch, wenn er auch beim großzügigen Umgang mit Fakten nicht alleine dasteht. Er fand eine sprachliche Verwandtschaft mit dem Vokal "ou", den die Oberpfälzer mit dem fernen Kontinent teilen. So blieb auch nicht das "Oberpfalz first" nicht aus.Alles in allem einige Stunden bester Unterhaltung mit gelöster Stimmung und vielen Heiterkeitsausbrüchen im Zelt. So ließ das Publikum diese besondere Gruppe erst nach einer Zugabe gehen.