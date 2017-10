Kultur Weigendorf

26.10.2017

Haunritz. Zu einem Übungsabend in der Veranstaltungsreihe "Einfach Zwiefach - einfach Bairisch" begrüßte der Vorsitzende des Heimatvereins Birgland, Franz Niebler, im Gasthof Zum Alten Fritz in Haunritz viele Anhänger dieses Tanzes aus der Oberpfalz und dem angrenzenden Frankenland. Matthias Fiedler und die Birgländer Musikanten spielten für die Gäste auf. Hans-Gerd Königer schickte von mehreren Kapellen aus dem Oberpfälzer Jura gebietstypische Bairische über den Lautsprecher. Ebenso wirkte die Birgländer Volkstanzgruppe um Tanzleiter Manfred Grädler mit. Franz Niebler sprach in seinen Ausführungen über den Bairischen sowie seine Kerngebiete und Hochburgen, die in den Regierungsbezirken Oberpfalz und Niederbayern liegen. Er wird aber auch noch im Schwäbischen und im Bayerischen Wald getanzt. Mathias Fiedler und Hans-Gerd Königer gaben Erläuterungen für die Paare auf dem Parkett. Dass man den Bairischen nicht nur spielen und normal tanzen kann, zeigte anschließend die Birgländer Volkstanzgruppe mit den "Hennalocker". Den anspruchsvollen Figurentanz haben im Oberpfälzer Gäu außer den Birgländern nur noch wenige Volkstanzgruppen im Programm. Nach gut 30 mitunter verzwickten Stücken, teils mit Gesang, wies Vorsitzender Franz Niebler auf das Wirtshaussingen mit den Birgländer Sängerinnen am Samstag, 4. November, um 19 Uhr im Gasthaus Zur Landkutsche in Sulzbach-Rosenberg sowie auf den Kathreintanz am Samstag, 25. November, um 19.30 Uhr im Wagner-Saal in Großenfalz hin. Dort spielen wiederum die Birgländer Musikanten auf. Bild: mag