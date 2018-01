Kultur Weigendorf

24.01.2018

Kein Genre, wie das Musical, ist so vielfältig in Umsetzung, Musik und Thematik. Man nimmt sich bekannte Stories, Filme, Bands oder auch nur ein außergewöhnliches Lied und schreibt darum ein Bühnenwerk. Dann pickt man aus den unzähligen Shows die Höhepunkte heraus, Songs, die jeder kennt, und kreiert daraus eine Gala.

Permanenter Wechsel

Praktische Kulisse

Amberg. Diese präsentiert sich am Montagabend im ACC dem begeisterten Publikum in einer rasanten, vielfältigen Weise. In grauen Jogginganzügen bewegen sich die Tänzer für "Rocky", formen einen Boxring und lassen gleich dem Film-Finale die beiden Kontrahenten in Shorts und nackten Oberkörper aufeinander los. Wie im Zeitraffer befinden sich die Zuschauer in der Geschichte, werden aber gleich darauf zum "Phantom der Oper" geführt.Eine gekonnte Mischung heizt das Publikum auf der einen Seite an, lässt es mitklatschen, bringt es aber schon beim nächsten Lied zum träumen und schmachten. Heiß, kalt, deftig oder süß, mit dem permanenten Wechsel kommt jeder Geschmack auf seine Kosten. Drei Frontmänner und zwei Frauen schlüpfen nacheinander in die Hauptrollen von "Jesus Christ Superstar", "Tanz der Vampire", "Cats", "Aladdin" oder "König der Löwen". Als Falco, Udo Lindenberg und vor allem Abba bringen sie den Saal komplett in Stimmung. Die Zuschauer sparen nicht mit Begeisterungsrufen und Applaus.So unterschiedlich wie ihre Rollen sind auch die Stimmen der Solisten. Nadja Plattner singt vor allem gefühlvolle Arien und Duette, die Gänsehaut verursachen, während ihre Kollegin Tamara Peters alias Freddie Mercury den Saal rockt. Florian Albers als Transvestit der "Rocky Horror Picture Show" reizt nicht nur mit seinem Kostüm, sondern mit seiner witzigen Einlage in der Zuschauermenge. Bei dieser Nummer ist der Mann eine Show für sich und bleibt bei der Überfülle der Bilder gut im Gedächtnis.Das Ballett umrahmt mit abwechslungsreichen Choreographien und Outfits. Artistische Einlagen beweisen langjährige Ausbildung, obwohl die Tanzenden durchwegs sehr jung sind. Musik und Background-Gesang kommen vom Band, sind entsprechend der Stimmung technisch perfekt ausgesteuert. Die Lichteffekte und -wand übernehmen den Wechsel der Kulissen, geben mit den Farben eindeutige Signale. Bei "The Rose" singen die Hauptakteure a capella mitten ins Herz, brauchen in diesem Moment keine große Performance drum herum. Istvan Csiszar und Micha van de Weg komplettieren die Gesangsgruppe, die mit ihrer langjähriger Erfahrung meisterhaft das Beste aus verschiedenen Musicals darbietet.So schnell, wie die Szenen wechseln, müssen das die Künstler mit ihren Kostümen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass diese nicht an ihre großen Vorbilder heranreichen, sondern eher praktisch sind. Darunter leidet die Begeisterung des Publikums nicht, das sich nach zweieinhalb Stunden voller Power Zugaben wünscht und gerne bekommt.