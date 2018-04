Kultur Weigendorf

27.04.2018

27.04.2018

Seine Empfehlung, sich von dem ganzen weltpolitischen Desaster, vor allem in Übersee, frei zu schwimmen, schafft er selbst nicht. Das bekennt Chris Boettcher ganz freimütig - und auch noch viele andere Sachen.

Sprüche "Haben sie heute schon gemerkelt? Machen sie die Raute und seien sie tiefenentspannt."



"Peter Maffay ist ein Mix aus Alf und Yoda."



"Ich bin ein Heimscheißer! So heißt das schlimme Wörtchen, wenn man nicht kann auf fremden Örtchen." (kge)

Von Karin HegenAmberg. Dass er ein Heimscheißer ist, zum Beispiel, und auf langen Reisen seine Not mit der Verstopfung hat. Dabei neidisch zu sehen, wie die anderen schlemmen, was er aber bei Kochshows richtig blöd findet: "Dann lieber einen Porno, da kann man danach...". Außerdem braucht der Chris auch kein Piercing, um sich wieder besser zu spüren. Da zieht er lieber eine Socke aus und bleibt dezent beim Dagegentreten mit dem kleinen Zeh am Türrahmen hängen.Im ACC zieht Boettcher mit "Freischwimmer" wie schon vor drei Jahren alle Register seines Könnens. Dabei blickt er etwas traurig in den Saal: "Das letzte Mal wart ihr mehr." Wahrscheinlich liegt es daran, dass sein Wiesn-Hit "Zehn Meter gehen" nun schon in die Jahre kommt.Tränen lacht das Publikum, als er als Herbert Grönemeyer dessen Liedtexte vom neuen Album analysiert. Neu in seinem Personenreigen ist Andreas Gabalier, dem er "Alpen-Poesie-Tourette" diagnostiziert, das durch aggressives "Hollereidurillo" zum "Hodenleid" mutiert. Den Edmund Stoiber mimt er neben Seehofer, Merkel und Konsorten, aber da muss er langsam einmal aktualisieren. Wie sich auch im zweiten Teil des Programms alte Witze wiederholen, die sich nur für Erstbesucher eignen. Es ist nicht neu, dass seine ehemals niedlichen Kinder inzwischen Pubertiere geworden sind und der Olli Kahn unter einem gewissen Druck leidet, den der Chris zur Abwechslung jetzt Puck nennt.Nichtsdestotrotz schmettert das vollends begeisterte Publikum nach mehreren Zugaben und zweieinhalb Stunden mit ihm den Song über die Blödheit von Topmodels.