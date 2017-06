Kultur Weigendorf

Die Mundart ist wieder in. Selbst in den Schulen, wo sie verpönt war, kommt man wieder darauf zurück. Das Loblied auf die lautmalerischen Eigenheiten sang Kreisheimatpflegerin Martha Pruy. In einem vergleichendem Wettbewerb mit vielen Gedichten und Geschichten unterhielten der Heimatdichter Karl-Heinz Knorr aus Hirschau und sein Konkurrent Sepp Lösch aus Rosenberg.

Gewählt wurde nach Martha Pruy der "Dorfwirt" wegen der Lage an der Sprachgrenze vom Oberpfälzischen ins Mittelfränkische. An der Mundart erkennt man, woher jemand kommt. So ist sie ein Stück Heimat, das man selbstbewusst verwenden und in den Familien auch pflegen soll. Auch die beiden Vortragenden haben trotz kurzer Entfernung ihre unterschiedlichen Begriffe und machten dies deutlich. Der "Mitteloberpfälzer" Karl-Heinz Knorr hat sich als pensionierter Lehrer der Mundart gewidmet und zwei Bücher geschrieben. Daraus las er mit ruhigem Temperament etliche Gedichte und Geschichten aus dem ländlichen Leben, mal nachdenklich, meist aber fröhlich und lustig.Die Pausen zum Autorenwechsel füllte das Trio der "Hackstockmuse", drei junge Högener mit Gitarre und Steierischen, mit flotter Volksmusik. Dann kam der Rosenberger Sepp Lösch, als ehemaliger Redakteur der Zeitung mit den Wortspielen wohlvertraut. Er hatte so nebenbei besondere oder kleine Ereignisse auf Papier festgehalten und teilte diese den Zuhörern ausdrucksstark mit. Sprachlich war die Differenz zum Karl-Heinz nicht allzu groß, aber manche Unterschiede gab es schon. Auch hier kam der spitzbübische Humor nicht zu kurz, wie es halt im Leben so zugeht. Im Duett mit seiner Frau Renate sang er ab und zu urwüchsige Gstanzln, wie man sie heutzutage kaum mehr hört. So wechselten sich die beiden Mundartpoeten ab und unterhielten bestens ihr Publikum, das dankbar mit Beifall nicht geizte. Am Schluss dankte Martha Pruy für die gelungene Präsentation echter Mundartliteratur. Es bleibt zu hoffen, dass dieser sprachliche Schatz noch lange erhalten bleibt.