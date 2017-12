Kultur Weigendorf

12.12.2017

In der vorweihnachtlichen, hektischen Zeit geben sich am Sonntagabend etliche Familien einem wahren Kulturschmaus im Amberger Congress Centrum hin. Das Russische Ballettfestival Moskau präsentiert den "Nussknacker" mit der Musik von Peter Tschaikowsky.

Reise durch die Nacht

Hauptakteure begeistern

Amberg. Seit 120 Jahren wird das anerkannte Weltmeisterwerk nach der literarischen Grundlage von E. T. A. Hoffmann aufgeführt. Mit der Inszenierung der über dreißig Tänzer des Russischen Staatsballetts für Oper und des Balletts Ufa tauchen die Zuschauer auch heute noch mühelos in den Zauber von zum Leben erwecktem Spielzeug ein.Ein riesiger stilisierter Christbaum schmückt im ersten Akt die Bühne und lässt Erwachsene und viele Kinder in den Traum der Weihnachtsnacht sinken. In schönen Kostümen und mit pantomimischer Perfektion erzählen die Mitwirkenden die Geschichte von der kleinen Marie, die sich so über ihr Geschenk - den Nussknacker - freut, dass sie sich im Traum mit ihm auf eine Reise durch die Nacht begibt. Mit dem gruseligen Mäusekönig und seinem Heer muss sie sich herumschlagen, wobei ihr die Armee des Nussknackers zur Seite steht. Schließlich bringen die synchron wirbelnden Schneeflocken den ersten Teil zu Ende.Dieser ist so arrangiert, dass er keinen Platz für Beifall lässt, obwohl es dem einen und anderen in den Händen kribbelt. Danach wechselt das Bühnenbild in einen neutralen Winterwald und die bekannteren Melodien von Tschaikowsky begleiten die Solisten. Ob nun orientalischer, chinesischer oder russischer Tanz - jede einzelne Choreografie ist ein Genuss und die Akteure sind an Perfektion nicht zu überbieten.Besonders die beiden Hauptdarsteller Lilija Sajnigabdinowa als Marie und ihr Märchenprinz Ruslan Abulchanow bringen das Publikum auf Hochtouren. Mit langanhaltendem Applaus, Bravorufen und Füßestampfen honoriert es die knapp zweistündige Aufführung, die nicht nur den Nachwuchs begeistert.