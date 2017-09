Politik Weigendorf

29.09.2017

Was lange währt, wird endlich gut. Überall in der Gemeinde Weigendorf gibt es jetzt Zugang ins schnelle Internet. Vertreter der Telekom informierten dazu die Gemeinderäte und klärten einige Nachfragen.

Schnelles Internet Alle Orte in der Gemeinde Weigendorf sind versorgt, Anschlüsse sofort möglich. Die Leitungen sind auf bis zu 50 MBit/s ausgelegt. Das deckt Telefon, Surfen und Fernsehen gleichzeitig ab; Streamen ist ebenfalls bequemer. Dazu gibt es verschiedene Tarife. Gebucht werden kann der Anschluss bei der Telekom, einem anderen Netzbetreiber oder im Fachhandel. (fm)

Bürgermeister Reiner Pickel hatte den Breitbandausbau auf die Tagesordnung der Sitzung gesetzt und übergab gleich das Wort an die Telekom-Vertreter. Für den Bau zuständig war Bernd Kohlbauer, der einen Rückblick ab dem Vertrag mit der Gemeinde gab. Er sprach von einigen Verzögerungen beim Tiefbau, der sich auf zehn Kilometer erstreckte, und der Verlegung von zwölf Kilometer Glasfaserkabel für 700 Haushalte. Erst im Sommer gingen die Arbeiten zu Ende.Hier schaltete sich der Bürgermeister ein und wies darauf hin, dass die Bewohner nun mit einem Antrag bei der Telekom oder einem anderen Netzbetreiber das deutlich schnellere Internet nutzen könnten. Neu sei, dass man einen Glasfaseranschluss bis an sein Gebäude mit Kosten von 100 Euro beantragen könne; dazu kämen die Erdarbeiten. Einzelfragen beantwortete Klaus Neuendank vom Telekom-Vertrieb und Service.Zur Beratung stellte der Bürgermeister den bevorstehenden Partnerschaftsbesuch der österreichischen Gemeinde Oed-Öhling Ende Oktober. Für die anfallenden Kosten genehmigte der Gemeinderat 1500 Euro. Weiter wurde die Jahresrechnung 2016 vorgelegt. Der Verwaltungshaushalt schließt mit 1 664 117 Euro ab. Daraus werden 251 861 Euro dem Vermögenshaushalt zugeführt, der sich auf 913 985 Euro beläuft. Jetzt folgt die Rechnungsprüfung. Das Helferessen für das Backofenfest wurde auf Samstag, 4. November, im Sportheim festgelegt.Im Verkehrsbereich wies der Bürgermeister auf die Sperrung der Kreisstraße AS 38 zwischen Lehendorf und Etzelwang hin. 2. Bürgermeister Fabian Bräutigam wollte wissen, ob Glyphosat im Gemeindebetrieb verwendet wird. Außerdem regte er schonendes Mähen zum Erhalt der Pflanzen für Bienen und Insekten an. Das geschehe bereits, versicherte der Bürgermeister. Gemeinderat Markus Schmidt warb für die Aktion, alte Hausnamen mit Schildern sichtbar zu machen.