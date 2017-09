Politik Weigendorf

24.09.2017

Bei der Zusammenkunft des Gemeinderats Birgland gab es wenig aktuelle Beschlüsse, dafür mehr Informationen. Anpacken muss man die Reparaturen der Geräte auf dem Fürnrieder Kinderspielplatz, der vorübergehend gesperrt ist.

Bei Bürgermeisterin Brigitte Bachmann treffen regelmäßig die Anträge benachbarter Kommunen wegen deren Bebauungsplänen ein. Diesmal präsentierte sie auf der Leinwand mittels Beamer den Plan der Gemeinde Neukirchen für die Bergleite und Ähnliches der Gemeinde Alfeld für die Strassäcker II. Da hier keine Interessen des Birglands berührt werden, hatte das Gremium keine Einwendungen.Im eigenen Bereich trug sie den Antrag an das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zur Erteilung einer Rodungserlaubnis zum staatlichen Radwegeprogramm vor; die Räte nahmen dies zur Kenntnis. Sie erfuhren auch, dass die Asphaltierung der Straße Tannlohe Richtung Högen erst 2018 erfolgt. Im ehemaligen Flurbereinigungsgebiet Frechetsfeld möchte man Verbesserungen durch die Einfache Dorferneuerung erreichen. Nach Vorgesprächen mit den zuständigen Behörden besteht Aussicht auf die Mittel erst 2021. Die Gemeinde solle aber die Begründung und nähere Informationen schon vorab liefern; damit waren die Räte einverstanden.Die übliche Sicherheitskontrolle auf dem Kinderspielplatz Fürnried ergab erhebliche Mängel. So sind Verschraubungen locker und Holzteile nicht mehr tragfähig. Die Verwaltung hat daher den Platz gesperrt, bis man die nötigen Reparaturen vorgenommen hat. Bürgermeisterin Brigitte Bachmann will dazu die Dorfgemeinschaft mit Arbeitshilfen, neuen Ideen sowie Spendenbereitschaft einspannen. Dies soll zeitnah geschehen, damit die Sperrung möglichst bald aufgehoben werden kann. Ihr Büro und das der Verwaltungsgemeinschaft sei jederzeit offen für Meldungen, betonte sie.Im Infoteil trug sie den Antrag des ASV Schwend auf Anbringung von Basketballkörben in der Birglandhalle vor. Die Kosten würde der Verein übernehmen. Nach kurzer Diskussion stimmte der Gemeinderat zu. Das Bauvorhaben Kindergarten Schwend wird durch ein Brandschutzgutachten etwas gebremst. Im Baugebiet "Leinberg" wird mit der Abholzung begonnen. Für die dort abgestellten zwei Bauwägen sucht man eine Nutzungsmöglichkeit im Kinder- oder Jugendbereich. Beim Hausnamenprogramm des Landkreises berichtete Reinhard Franz, dass die persönliche Werbung mit Ansprache der Bürger einen enormen Rücklauf von über 100 Meldungen ergeben hat. Er dankte seinen Mithelfern, die dies ermöglicht hätten. Brigitte Bachmann gab Auskunft, dass die Suche nach einem Platz für den W-Lan-Hotspot noch läuft.