Politik Weigendorf

27.12.2017

27.12.2017

Im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung steht die Gebühren- und Beitragskalkulation für die Abwassereinrichtungen der Kommune. Dabei gibt es eine schöne Überraschung für die Bürger.

Bürgermeister Reiner Pickel begrüßte dazu Michael Schulte und den Kämmerer Christian Link von der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Neukirchen. Das Büro für Kommunalberatung Schulte/Röder hatte eine völlig neue Kalkulation für die Gebühren und Herstellungsbeiträge erstellt. Zuerst stellte er die neue Gebührenberechnung für die laufenden Kosten aller Bürger dar.Die Abwassermenge beläuft sich auf fast 50 000 m3. Dieses Abwasser wird seit Auflassung der Kläranlage Hartmannhof/Weigendorf nach Hersbruck übergeleitet. Dort hatte sich die Gemeinde Weigendorf eingekauft. Einer der Hauptgründe für die damalige Entscheidung im Gemeinderat waren die geringeren Fixkosten einer größeren Anlage im Vergleich zur Sanierung/Neubau der alten/bestehenden Kläranlage.Die Berechnungen durch die Kommunalberatung Schulte/Röder ergaben, dass die Abwassergebühren jetzt gesenkt werden können. Auf seinen Vorschlag hin wird die Grundgebühr ebenfalls angepasst.Mit Freude konnten Bürgermeister Pickel und die amtierenden Gemeinderäte eine Grundgebühr von 36 Euro jährlich und eine Senkung der laufenden Gebühr auf 2,50 Euro je eingeleiteten Kubikmeter beschließen. Diese Senkung von 0,31 Cent je Kubikmeter wird sich trotz Anpassung der Grundgebühr auf 36 Euro bei fast allen Bürgern und Haushalten in der Gemeinde ab 1. Januar positiv auswirken. Schulte legte dazu Vergleichszahlen für Musterberechnungen vor.Zwei-Personen-Haushalt, 75 m3; Vier-Personen-Haushalt 150 m3; Großeinleiter mit 250 m3; Grundgebühr: jeweils 36 Euro. Verbrauchsgebühr: 187,50; 375; 625 Euro. Gesamtgebühren - neu: 223,50; 411; 661 Euro; Gesamtgebühren - bisher: 230,75; 441,50; 722,50 Euro. Ersparnis ab 2018 somit: 7,25; 30,50; 61,50 Euro.Einige Kleineinleiter kommen aufgrund der angepassten Grundgebühr wegen der anfallenden Fixkosten nicht in Genuss der Gebührensenkung. Bürgermeister Pickel ist optimistisch mit der jetzigen Regelung den Betrieb und kleine Sanierungen für die nächsten Jahre kostendeckend finanzieren zu können.Insgesamt hat die Gemeinde in die Abwasseranlagen (mit Einkauf in Hersbruck) 8,1 Millionen Euro investiert. Nach der neuen Berechnung entfallen 60 Prozent der Kosten auf die Geschoßflächen und 40 Prozent auf die Grundflächen. Die neuen Herstellungsbeiträge sind für die Grundfläche 3,53 Euro und für die Geschoßfläche 15,91 Euro pro Quadratmeter. Diese Beiträge werden nur bei Neu- oder Anbauten ab dem Jahr 2018 für künftige Bauherrn fällig.In der Folge standen die Haushaltsvorberatungen auf der Tagesordnung. Pickel stellt für 2018 weitere Maßnahmen in die Infrastruktur in Aussicht. So soll die Straße Weigendorf - Ernhüll sowie die Straße Högen-Büchelberg saniert werden. In Högen ist in der Wagnerleite ein Gehweg zu verlängern und für das Feuerwehrhaus Högen sind noch Investitionen geplant. Die Erhöhung der Personalkosten am Bauhof und Kindergarten/Krippe werden ebenfalls Auswirkungen im Haushalt haben. Weiterhin wurden die Beschlüsse zur Vergabe des Unimog-Stellplatz öffentlich gemacht.Der Bürgermeister teilte mit, dass es für das Gemeindegebiet mit Bernd Raschka einen neuen Förster gibt. Aus dem Gremium wurde das neue Breitbandinternet gelobt.