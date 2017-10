Politik Weigendorf

23.10.2017

7

0 23.10.2017

Das bisherige Ortsbild von Haunritz wird künftig etwas verändert: Der Gemeinderat stimmte dem Bauvorhaben von Pfahlhütten im Talgrund neben dem Högenbach zu. Hunde bekommen zwei neue Toiletten, die bisherigen werden gut genutzt.

Einige Zuhörer hörten im Sternwirt von Bürgermeister Reiner Pickel bei den Bauangelegenheiten den Antrag auf Errichtung von Pfahlhütten zu Wohnzwecken. Martin Maul möchte diese ungewöhnliche Anlage am östlichen Ortsrand errichten. Die Räte akzeptierten nach Einsicht in die Pläne das Vorhaben und erteilten ihr Einvernehmen.Zum Verkehrswesen gehörte die Widmung eines Teils des Weges beim Anwesen Breitenthal als öffentlicher Feld- und Waldweg. Das Wegstück steht in Privatbesitz und bildet mit den Anschlussstellen die Zufahrt zu Grundstücken oberhalb von Oed, wo unter anderem das Freizeitheim des Evangelischen Männerbundes steht.Die Anfrage nach Aufstellung einer E-Mobil-Säule wurde nach Diskussion abgelehnt, weil diese Aufgabe im staatlichen Verkehrsplan geregelt werden soll. Die zwei aufgestellten Hundetoiletten werden sehr gut angenommen. Jetzt wird nachgebessert durch zwei weitere Anlagen, einmal am Radweg Hartmannshof-Weigendorf und am Hohenschlag Richtung Haunritz.Die positive Abstimmung für einen Jugendraum im Haus des Gastes führte zu Beratungen mit dem Kreisjugendring. Mit der Jugendbeauftragten Katrin Brand wurde die Gestaltung und Ausstattung unter Mithilfe der Jugend abgesprochen. Die Kosten werden auf 1000 Euro geschätzt, die der Gemeinderat nun bewilligte.Im Abwasserbereich ist die Gemeinde an die Kläranlage Hersbruck angeschlossen. Die Betreiber machten nun eine Zusatzzahlung zum Investitionsplan 2016 in Höhe von 9000 Euro geltend. Durch Auflagen der Behörde, die bei Erstellung des Bedarfs nicht bekannt waren, sei der außerordentliche Bedarf entstanden. Dies wurde so genehmigt.Mit der Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung wie Vergabe der Arbeiten beim Anbau ans Feuerwehrhaus Högen ging es zum Infoteil. So lädt die Gemeinde alle Vereine zur Abstimmung der Veranstaltungstermine am 8. November um 19.30 Uhr beim Sternwirt Högen ein. Der Ablauf des Besuchs einer Abordnung aus der österreichischen Partnergemeinde Oed-Öhling am Freitag, 27.Oktober, wurde besprochen. Gemeinderat Florian Süß meldete Straßenschäden in Högen. Diese wird der Bauhof behoben.