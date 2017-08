Politik Weigendorf

18.08.2017

Nach den Ergebnissen einer Jugendbefragung in Weigendorf zeichnet sich ein Wunsch ganz besonders deutlich ab: Kinder und Jugendliche der Gemeinde wollen einen Raum mit Spiel- und Freizeitmöglichkeiten.

Kreativ und überzeugend

"Dass wir was für die Jugend aus dem bisher nur selten genutzten Raum machen, das ist vollkommen klar", versicherte Bürgermeister Reiner Pickel und gab damit zugleich den Anstoß für die Kinder und Jugendlichen aus dem Gemeindebereich, sich aktiv mit der Planung auseinanderzusetzen und sich an der Ausgestaltung zu beteiligen.Jugendbeauftragte Kathrin Brand organisierte darauf zusammen mit der Kommunalen Jugendpflegerin Claudia Mai einen Workshop, bei dem erste Ideen eingebracht und diskutiert wurden. Die Teilnehmer zeigten sich kreativ und überzeugend. So soll etwa der Raum einen neuen, farbigen Anstrich erhalten, vorhandene Tische sollen aussortiert und durch eine gemütliche Sofa-Ecke ersetzt werden.In einem nächsten Schritt erhalten nun alle Kinder und Jugendlichen aus Weigendorf die Möglichkeit, mitzureden und sich einzubringen. Dazu lag im Haus des Gastes bis Donnerstag, 17. August, ein Plan mit dem Grundriss des Jugendraums aus. Darin enthalten waren die bisherigen Überlegungen und Wünsche. Das nächste gemeinsame Treffen ist angedacht für Sonntag, 3. September, von 14 bis 17 Uhr oder für Samstag, 23. September, von 10 bis 14 Uhr.Jugendbeauftragte Kathrin Brand, die für die Jugendarbeit in Weigendorf verantwortlich ist und die ganze Planung ins Rollen gebracht hat, weist darauf hin, dass möglichst viele Kinder und Jugendliche mitwirken sollen. "Natürlich können sich die Kinder und Jugendlichen direkt an mich wenden, wenn sie weitere Vorschläge haben", so Brand.Sie ist direkt an der weiteren Umsetzung des Jugendraums beteiligt und gibt Wünsche und Ziele der Kinder und Jugendlichen entsprechend weiter. Auch Vinzenz Bräutigam von der Jugendfeuerwehr Weigendorf hat seine Hilfe angeboten und wird bei den weiteren Treffen unterstützen.