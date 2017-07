Politik Weigendorf

24.07.2017

6

0 24.07.2017

Bauen und Straßen waren die Hauptpunkte in der Sitzung des Gemeinderats. Weigendorf. Diesmal gehörte die Gemeinde selbst zu den Bauherren. Es ging um eine Erweiterung des Bauhofs.

Vorgesehen ist der Bau einer Fahrzeug-Unterstellhalle. Dafür ist der Plan zwar fertig, aber für die Innengestaltung kamen neue Anregungen. Sie sollen bis zur nächsten Sitzung ausgearbeitet werden. So lange stellte der Gemeinderat die Entscheidung zurück.Im Gasthaus "Zum Dorfwirt" präsentierte Bürgermeister Reiner Pickel den Bauantrag von Ernst Pirner, der seinen Reitplatz verlegen möchte. Die Voranfrage wurde positiv beurteilt und an das Landratsamt weitergeleitet.Nach einem entsprechenden Antrag in der Bürgerversammlung wurde die Sanierung der Ortsstraße in Ernhüll Richtung Etzelwang bereits beschlossen. Nun liegt ein Kostenangebot mit 21 000 Euro vor. Auf eine Länge von 150 Metern wird der Belag abgefräst und neu aufgebracht: Zugleich wird die Straße verbreitert. Diskutiert wurde über den Zeitpunkt, wobei das Ziel formuliert wurde, noch heuer zur Tat zu schreiten. Der Bürgermeister soll noch zwei weitere Angebote einholen und dem günstigsten Bieter den Auftrag erteilen.Das Backofenfest des Gemeinderats mit dem Obst- und Gartenbauverein am Samstag, 26. August, wirft seine Schatten voraus. Da der Backofen saniert worden ist, will der Gemeinderat vorher einen Probelauf starten. Dazu wird am Freitag, 28. Juli, Bäcker Marco Brunner erwartet.Der Bürgermeister berichtete über die Versammlung des Landschaftspflegeverbands Amberg-Sulzbach. "Weigendorf war und ist mit einigen schützenswerten Flächen dabei", verwies Pickel auf den Deinsdorfer Hang, den Fallmühlberg und den Bereich oberhalb des neuen Högener Friedhofs.