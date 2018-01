Sport Weigendorf

16.01.2018

9

0 16.01.2018

Getreu dem Motto "Er kam, sah und siegte" schnappte sich Jürgen Hartmann (Zweiter von links) gleich bei seiner ersten Teilnahme den Siegerpokal des Dart-Turniers der SpVgg Weigendorf. 28 Freunde dieses Sports traten im Sportheim am Hellberg an. Titelverteidiger Adolf Troglauer (links) aus Illschwang machte in der Vorrunde mit drei Siegen seine Ansprüche deutlich. Auch die jungen Wilden um Florian Steckert, Philipp Göhring sowie Thomas Lukes zogen ungeschlagen ins Achtelfinale ein. Der Weg ins Halbfinale blieb ihnen aber allen versperrt. Steckert und Göhring scheiterten denkbar knapp am Vorsitzenden Marco Schwab (rechts). Thomas Lukes zog im Viertelfinale gegen Hans-Jürgen Pickel (Zweiter von rechts) den Kürzeren. Im Halbfinale schaltete Troglauer Schwab aus, und Hartmann drehte nach seiner Vorrunden-Niederlage den Spieß gegen Pickel um. Dieser gewann das Match um Platz drei gegen Schwab. Hartmann setzte sich im Finale gegen Troglauer knapp durch. Bild: exb