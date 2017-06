Erfolgreiches Frühjahr für Nachwuchsfußballer aus Weigendorf und Hartmannshof

Sport Weigendorf

Zwei junge Fußballmannschaften der Spielgemeinschaft Weigendorf, Hartmannshof, Pommelsbrunn und Hohenstadt schlossen die Frühjahrsrunde als Beste in ihren Gruppen ab. Die D-Jugend sammelte in zehn Spielen 22 Punkte und brachte es dabei auf ein Torkonto von 22:14. Vier Punkte Vorsprung bescherten dem Team die Meisterschaft vor der JFG Schnaittachtal II. Das Bild links zeigt die Jungs nach dem letzten Punktespiel gegen den FC Röthenbach II, das sie mit 5:1 gewannen. Ihrem Trainer- und Betreuerstab gehörten Philipp Benisch, Thomas Müller, Marcus Bachmüller und Andrea Schleicher an. - Die F1-Jugend der SG Weigendorf/Hartmannshof (Bild rechts) marschierte mit einer weißen Weste durchs Frühjahr. Acht Siege aus acht Spielen und ein Torverhältnis von 39:5 sprechen eine klare Sprache. Die beiden Trainer Roland Kerstupeit und Michi Grötsch hatten die ganze Saison über viel Freude mit den Kids, versichern sie. Bilder: exb