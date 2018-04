Sport Weigendorf

SC Eckenhaid II 0:3 (0:1) WeigendorfTore: 0:1/0:2 (17./50.) Groer, 0:3 (76.) Patermann - Gelb-Rot: (60.) Hitze (Eckenhaid) - SR: Hirschmann - Zuschauer: 15(exb) Nach dem Sieg beim Vorletzten und Mitaufsteiger Eckenhaid in der dritten englischen Woche rückte die Spielvereinigung aus Weigendorf und Hartmannshof auf Platz drei vor, hat aber zwei Spiele mehr. In der 17. Minute die Führung für die Weigendorfer: Nach Pass von Müller in die Spitze behauptete Groer geschickt den Ball und traf alleine vor dem Torwart zum 0:1. Viele Fehlpässe prägten das Spiel. In der 50. Minute dann das beruhigende 2:0 für die Gäste: Nach einem Freistoß von Engelhardt landete der Ball bei Müller, der den Ball scharf vor das Tor brachte. Wiederum Groer vollendete per Kopf. Die Gäste kamen zu Chancen, Tore ließen aber auf sich warten. Es dauerte bis zur 76. Minute, ehe Joker Michael Patermann auf 3:0 erhöhte. Die Qualität weiter ab, die Gangart der Gastgeber wurde immer härter.