Sport Weigendorf

23.03.2018

1976 übernahm Prühauser die Betreuung der C-Jugend der SpVgg Weigendorf. Seither mischt der lizenzierte Trainer ununterbrochen bei den Nachwuchsfußballern an der Seitenlinie mit. Von 1991 bis 2015 fungierte er zudem als Gesamtjugendleiter. Ihm gelang es dabei jedes Jahr aufs Neue, ausreichend Trainer und Betreuer zu gewinnen. Er forcierte auch die Zusammenarbeit mit den Nachbarvereinen, um in jeder Altersklasse Mannschaften stellen zu können. Nebenbei kam Roland Prühäuser selbst auf mehr als 600 Einsätze im Seniorenbereich bei seiner SpVgg. Von 1986 bis 1989 übernahm er den Posten des Vorsitzenden und war auch schon Spielleiter bei den Senioren. Aktuell fungiert er zusätzlich noch als Ehrenamtsbeauftragter der SpVgg.Den "Mister Jugendarbeit" der SpVgg überraschten die beiden Vorsitzenden Marco Schwab und Klaus Pickel an seinem 60. Geburtstag nicht nur mit der Ehrenmitgliedschaft. Sie überreichten dem Jubilar auch ein Straßenschild mit dem Aufdruck Roland-Prühäuser- Weg. Angebracht wird es an einem kleinen Feldweg auf dem Sportgelände, der bevorzugt vom Geehrten befahren wird.