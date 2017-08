Sport Weigendorf

Bei der Jahresversammlung der Sportler, angelehnt an die Fußballsaison, zog die SpVgg Weigendorf eine wiederum gute Bilanz. Sportlich erfolgreich, mit guter Jugendarbeit und auch im Vereinsleben aktiv, kann der neue und alte Vorstand getrost weitermachen.

Der harte Kern des größten Vereins der Gemeinde traf sich im Sportheim am Hellberg. Stolz berichtete Vorsitzender Marco Schwab von der guten Saison der 1. Fußballmannschaft mit dem Aufstieg in die Kreisklasse Der Unterbau mit einer großen Jugendabteilung, in Spielgemeinschaften mit Nachbarn, sei nach wie vor ein zuverlässiger Kern für die Zukunft. Dazu komme die Skigymnastik und die Tanzgarde.Gesellschaftlich würden viele gängige Veranstaltungen angeboten, von Weinfest über Familiennachmittag bis zum Kindergarten ist für alle etwas dabei. Schwabs Dank galt den vielen Helfern, ohne die dies nicht möglich wäre. Wer das top gepflegte Sportgelände kenne, wisse die Arbeit der Platzwarte zu schätzen. Bald werde ein Mähroboter deutliche Erleichterung bringen: "Die Finanzen erlauben die Anschaffung", so der Vorsitzende. Das Sportheim werde ebenfalls ehrenamtlich betrieben und habe mit seinem Team einen guten Ruf. Kassier Thomas Schmid legte die finanzielle Lage offen, die mit einem guten wirtschaftlichen Ergebnis abschließt.Die Berichte der Sportleiter reichten von Jörg Kreussel für die 1. und 2. Mannschaft bis zum Gesamtüberblick über die einzelnen Jugendteams durch Walter Gräf. Dieser dankte bei voller Abdeckung der Altersklassen den vielen Trainern und Betreuern. Dabei bilde das reibungslose Miteinander mit dem Nachbarverein SV Hartmannshof seit Jahren die Grundlage. Bei über 100 Jugendlichen im Sportbetrieb sei dies eine Herkulesarbeit mit viel Zeitaufwand. Die Eltern machen größtenteils gerne mit und schätzen die Sportmöglichkeit bei der Spielgemeinschaft. Bei Einzelzugängen sei dies etwas schwieriger, hier erhoffe er sich eine Besserung. Der Blick in die Zukunft sei aber zuversichtlich. Die AH habe wegen Spielermangels heuer eine Pause eingelegt, so Klaus Pickel .Der große Spielbetrieb gerade im Jugendbereich zieht einen ziemlichen Aufwand nach sich. Deshalb wird vom Vorstand eine Anhebung der Beiträge zur Diskussion gestellt. Dies betrifft die aktiven Spieler (von 55 auf 60 Euro) und die Jugendlichen (sechs bis zwölf Jahre von 24 auf 30 Euro; 13 bis 18 Jahre von 30 auf 36 Euro). Alle anderen Beiträge sollen unverändert bleiben. Die Mitglieder sahen die Notwendigkeit und stimmte dafür. Darunter war auch Bürgermeister Reiner Pickel, früher selbst Vorsitzender. Er lobte das große ehrenamtliche Engagement und dankte allen, die hier in Sport- und Vereinsarbeit mithelfen. Die Gemeinde stehe nach wie vor zur SpVgg und wirke nach ihren Möglichkeiten mit.Bei den Neuwahlen für die nächsten zwei Jahre gab es keine wesentlichen Änderungen. So bleibt Marco Schwab an der Spitze, unterstützt von Vize Klaus Pickel und Jörg Kreussel. Kassier Thomas Schmid mit Vertreterin Sandra Rösel sowie Schriftführer Volker Reichert mit Peter Renner bilden den engeren Vorstand. Als Beisitzer ergänzen Mike Rösel und Mario Engelhardt diesen Kreis.Zum Spielleiter der 1. Mannschaft wurde Philipp Göhring gewählt, Gesamtjugendleiter bleibt Walter Gräf. Die Kasse prüfen Peter Grötsch und Thomas Müller. Das bewährte Team der sechs Platzwarte macht weiter zur Erhaltung des Aushängeschilds des Vereins und für den geregelten Spielablauf.