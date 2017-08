Sport Weigendorf

06.08.2017

6

0 06.08.2017

Die Zusammenarbeit der SpVgg Weigendorf und des Hartmannshofer SV im Jugendfußball geht weiter. Nach den durchaus erfreuliche Platzierungen in der abgelaufenen Spielzeit, aus denen die Gruppensiege der D- und F 1-Jugend herausragen, sind auch in der neuen Saison alle Altersgruppen besetzt. In der A-, B- und D-Jugend sind der SC Pommelsbrunn und der SV Hohenstadt als weitere Partner im Boot.

Aufgrund von immer mehr Spielgemeinschaften gibt es in der A-Jugend nur noch eine Kreisgruppe. Dadurch lernen die Kicker aus Weigendorf und Hartmannshof einige neue Sportplätze im Bereich Erlangen/Pegnitzgrund kennen. Nach dem Aufstieg vor zwei Jahren geht es für die B-Jugend in der Kreisklasse um den Klassenerhalt. Die Vorbereitungen für die kommende Spielzeit laufen. Alle Mannschaften spielen am ersten Wochenende nach den Ferien um die ersten Punkte.