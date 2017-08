SpVgg Weigendorf/Hartmannshof startet am Samstag in Kreisklassen-Saison

Sport Weigendorf

03.08.2017

4

0 03.08.2017

Mit einem leicht veränderten Kader startet die SpVgg Weigendorf/Hartmannshof nach der souveränen Meisterschaft in der A-Klasse in die neue Kreisklassen-Saison. Der erste Prüfstein wartet beim SV Neuhaus am Samstag, 5. August, um 16 Uhr.

In der Vorbereitungsphase zeigten die jungen Neuzugänge Dominik Meier (SV Vorra) sowie Tim Hodjak (SpVgg Neunkirchen) bereits, dass sie den Kader weiter voranbringen. Auch die Langzeitverletzten Philipp Göhring und Jochen Niebler stehen wieder zur Verfügung.Sportlich kürzer treten will der Abwehrrecke der SpVgg, Jörg Kreussel, der auch die Kapitänsbinde an Philipp Göhring weitergibt. Mit Spielertrainer Tobias Meyer steht ein adäquater Ersatz für Kreussel bereit, der sich ebenfalls in der Innenverteidigung zu Hause sieht. Meister-Coach Meyer kann an der Seitenlinie auch weiterhin auf seinen Co-Trainer Robert Engelhardt bauen und erhält durch Torwarttrainer Klaus Meier zusätzliche Unterstützung.Seit Anfang Juli wechselten sich Trainingseinheiten und Vorbereitungsspiele ab. Die erzielten Ergebnissen stimmten durchaus positiv. So gewann die SpVgg gegen den 1. FC Schlicht (2:1), die DJK Oberwiesenacker (2:0) sowie den FC Eschenau (2:0). Gegen den Bezirksligisten TuS Kastl erreichte sie ein achtbares 3:3. Lediglich gegen die DJK Ursensollen kam sie zu Beginn der Vorbereitung mit 0:4 unter die Räder. Zum Abschluss gelang gegen den Kreisligisten aus Reichenschwand ein 4:4.In der Kreisklasse 4 treffen die Kicker aus dem Högenbachtal auf viele altbekannte Mannschaften. Alle Beteiligten bei der SpVgg Weigendorf/Hartmannshof sind sich darüber einig, dass die Kreisklasse eine ganz andere sportliche Herausforderung darstellen wird als die im vergangenen Jahr mit zahlreichen Reservemannschaften bestückte A-Klasse. Sollte es dem Trainerteam jedoch gelingen, die positive Entwicklung der Mannschaft weiter voranzutreiben, dürfte der Klassenerhalt mit dieser Truppe definitiv machbar sein.Die 2. Mannschaft um den erfahrenen Spielertrainer Bernd Hauenstein erreichte in der abgelaufenen Saison einen zufriedenstellenden sechsten Tabellenplatz in einer starken B-Klassen-Gruppe. Mit dem eingespielten Team will sie versuchen, ihre Vorjahresplatzierung zu verbessern.Die ersten vier Heimspiele der Saison werden auf dem Sportgelände in Hartmannshof ausgetragen. Danach wechselt man bis zur Winterpause auf den Weigendorfer Hellberg.